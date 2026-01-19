VIRAL
El càmping amb els millors allotjaments d’Europa es troba a Tarragona
Set càmpings de Tarragona reben reconeixements europeus per la seva qualitat, innovació i serveis
El Càmping & Resort Sangulí de Salou disposa dels millors allotjaments d’Europa, així ha estat distingit en els PiNCAMP Awards 2026, un dels guardons més importants del sector del càmping al continent. Aquest reconeixement destaca la qualitat de les seves instal·lacions, serveis i l’experiència que ofereix als visitants.
D’altra banda, el Tamarit Beach Resort ha estat finalista en la categoria 'Innovació i progrés’, sent els únics càmpings espanyols en arribar a la final d’aquestes categories europees. A més, altres càmpings de Tarragona també han rebut reconeixements destacats en aquesta edició.
Cinc establiments han aconseguit el Superplätze 2026 atorgat per ADAC (Alemanya): Playa Montroig Camping Resort, Tamarit Beach Resort, La Torre del Sol, El Templo del Sol i Càmping & Resort Sangulí Salou. A més, cinc càmpings han obtingut la màxima distinció de l’ANWB (Països Baixos): Càmping Playa Barà, Càmping Stel, Tamarit Beach Resort, Càmping & Resort Sangulí Salou i Playa Montroig Camping Resort, amb el Càmping Playa Barà debutant enguany a la categoria més alta.
La gala d’entrega dels PiNCAMP Awards 2026 es va celebrar divendres passat a Stuttgart, on es van reunir els principals clubs campistes d’Europa, inclosos ADAC i ANWB, per entregar els premis als establiments que assoleixen les cinc estrelles.
El president de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Estrada, va subratllar la importància d’aquests reconeixements: “Set càmpings de la nostra demarcació amb la màxima distinció, un més que l’any passat, demostren l’esforç per mantenir estàndards de qualitat, innovació i professionalitat al sector”.
Durant 2025, els càmpings de Tarragona van registrar més de 8,26 milions de pernoctacions, un 1,4% més que el 2024, consolidant l’evolució positiva del sector i reforçant la posició de la província com un destí ideal de turisme familiar i vacacional.