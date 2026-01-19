SUCCESSOS
Juanma Moreno: alguns vagons són «un garbuix de ferro» i algunes de les persones són «difícilment reconeixibles»
L’operatiu se centra en accedir als vagons a la recerca d’altres possibles víctimes
L’operatiu d’emergències pel descarrilament de dos trens a Adamuz (Còrdova) centra els seus treballs en accedir als vagons de l’Alvia que van caure pel terraplè i localitzar altres possibles víctimes, segons ha informat el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno.
Moreno, que està a Adamuz des d’aquesta matinada, ha dit als periodistes que sembla que hi ha morts als quals no s’ha pogut arribar i «ara l’objectiu és localitzar-los».
Ha exposat la dificultat en els treballs, ja que la maquinària pesada per aixecar els vagons «té difícil encaix» i ja s’està valorant l’opció d’anar tallant els vagons fins poder accedir a aquestes persones.
El president ha indicat que alguns vagons són «un garbuix de ferro» i algunes de les persones són «difícilment reconeixibles», per la qual cosa el treball serà «dur, complex i complicat».
La preocupació ara, segons Moreno, és que els ferits que són a l’UCI puguin millorar, ja que n’hi ha 48 d’hospitalitzats, dotze d’ells en aquestes unitats, encara que les perspectives són «positives». La Guàrdia Civil està treballant amb proves de l’ADN en Còrdova, Huelva i Málaga.
Grups de psicòlegs estan treballant per donar suport als familiars de les víctimes i dels qui no tenen noticia dels seus parents, per la qual cosa Moreno ha expressat el seu desig de què se’ls pugui treure aviat d’aquest «sofriment», encara que «no serà ràpid».
Moreno ha subratllat la «màxima cooperació» amb la qual s’està treballant i ha agraït als veïns del poble d’Adamuz «com s’han bolcat».