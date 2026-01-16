VIRAL
El carrer de Catalunya on creuar la vorera et porta de Tarragona a Barcelona
En aquest carrer, uns veïns pertanyen a Tarragona i altres a Barcelona, amb efectes reals en el seu dia a dia
A Catalunya hi ha un carrer on un simple gest quotidià, com creuar d’una vorera a l’altra, implica canviar de província. Es tracta del carrer de les Dues Províncies, un singular viari situat al municipi de Bellvei, al Baix Penedès, que marca una frontera tan curiosa com real.
Aquest carrer no només divideix dues províncies —Tarragona i Barcelona—, sinó també dos municipis, Bellvei i Castellet i la Gornal, i dues comarques diferents: el Baix Penedès i l'Alt Penedès. A la pràctica, els veïns d’un costat del carrer depenen d’administracions diferents, malgrat compartir espai, paisatge i convivència diària.
La singularitat no és només anecdòtica. Viure a un costat o un altre de la vorera pot suposar diferències en serveis públics com l’atenció sanitària, l’escolarització o la gestió administrativa. Un mateix carrer, dues realitats diferents, separades per una línia invisible però legalment molt clara.
Aquesta peculiar divisió va adquirir una dimensió especialment problemàtica durant la pandèmia. Les restriccions de mobilitat entre províncies van impedir, en alguns moments, que veïns travessessin el carrer per accedir a comerços, serveis bàsics o, fins i tot, el correu, situats just davant de les seves cases.
El llavors alcalde de Bellvei, Gerard Colet, va arribar a qualificar la situació d’“absurda” i va reclamar aplicar el sentit comú davant d’una normativa que, en aquest cas concret, xocava amb la realitat quotidiana. Des de Castellet i la Gornal també es va expressar preocupació per una divisió administrativa difícil d’explicar als mateixos veïns.
Avui, el carrer de les Dues Províncies s’ha convertit en un exemple cridaner de com les fronteres administratives poden condicionar la vida diària. Un lloc on la geografia, la burocràcia i la vida quotidiana es creuen a només uns metres de vorera.