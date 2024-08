Comuns exigiran eliminar els privilegis fiscals del Hard Rock en el pròxim pressupost

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, ha apressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a començar a negociar els pressupostos catalans per a 2025 després de les vacances d’estiu i a incloure en ells l’eliminació dels privilegis fiscals per al macroprojecte de lleure del Hard Rock.

Així ho ha avançat en una entrevista amb EFE, en la qual ha remarcat la necessitat que Catalunya «tingui pressuposats com més aviat millor», després que el 2024 el Govern de Pere Aragonès hagi hagut de prorrogar els comptes.

Cid ha citat Illa i la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, a obrir «de manera immediata» la negociació dels pressupostos amb ERC i Comuns just a la tornada de vacances i a donar-li màxima «prioritat» a aquests nous comptes.

«Nosaltres exigirem que mesures que estan en l’acord d’investidura que firmem ja s’incorporin a aquest nou pressupost», ha anunciat el portaveu parlamentari de Comuns, que desitjaria «una negociació ràpida».

Cid ha explicat que una de les exigències que plantejaran els comuns en aquesta negociació serà incloure en la llei d’acompanyament dels pressupostos una «modificació de la fiscalitat» que respongui a un dels punts de l’acord d’investidura entre PSC i Comuns, que estableix: «El Govern no facilitarà projectes com el macrocasino del Hard Rock i, per aquesta raó, eliminarà la reducció de la fiscalitat del joc prevista en la llei 6/2014».

El 2014, en època de govern d’Artur Mas, va ser modificada la normativa sobre centres recreatius turístics i es va reduir el tipus impositiu aplicable als casinos fins el 10%, la qual cosa suposaria «una pista d’aterratge per al Hard Rock».

El desacord entorn del macrocomplex de lleure del Hard Rock, planejat sobre uns terrenys en Vila-seca i Salou (Tarragona), va ser el detonant de l’avenç electoral decidit per Aragonès la primavera passada.

La construcció del Hard Rock havia estat una condició sine qua non del PSC per donar el seu suport als pressupostos de la Generalitat, però els comuns, els vots dels quals eren també imprescindibles per a l’aprovació dels comptes, van exigir la paralització del projecte, a la qual cosa Aragonès no va accedir.

Entre finals de juliol i principis d’agost, va ser Salvador Illa qui necessitava els vots de Comuns per ser investit president de la Generalitat, així que va cedir a les exigències dels seus socis i es va comprometre a revertir els privilegis fiscals per al Hard Rock.

«No volem que Catalunya tingui el casino més gran d’Europa», ha advertit Cid, que ha recordat que «el joc actualment té un gravamen del 55 % sobre els beneficis», però «en el moment en què es posés en marxa el Hard Rock el percentatge seria de només el 10 %» i «Catalunya passaria a tenir la mateixa fiscalitat que Macau».

Beques menjador i psicòleg gratuït

En la negociació pressupostària, els comuns posaran sobre la taula altres «mesures que estan en l’acord» per a la investidura d’Illa, com les referides a les beques menjador o a un servei de psicòleg gratuït i sense cita prèvia orientat a adolescents.

De fet, ha recalcat Cid, el que marcarà la relació de Comuns amb el PSC serà el «compliment» de l’acord d’investidura i, segons el seu parer, moltes de les mesures incloses en el pacte «es poden posar en marxa en els pressupostos i la llei d’acompanyament».

