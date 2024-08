L’hostaleria esclata pel Hard Rock: «Serà un govern sense paraula»

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Continuen les reaccions a l’acord entre PSC i ERC que permetria al socialista, Salvador Illa, ser nomenat com a president de la Generalitat de Catalunya. Entre els temes més polèmics de l’acord hi ha l’increment de la pressió fiscal sobre el joc vinculat als casinos, una mesura que podria frenar el projecte del Hard Rock. Davant d’aquest fet, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) ha posat el crit en el cel per aquest nou «atac al projecte». «Els polítics estan acostumats a no fer el que diuen. Per un costat, el PSC defensava totalment el projecte. Per l’altre, ERC va convocar eleccions anticipades perquè els Comuns es van oposar als pressupostos. Abans importava i ara ja no? Com gestionaran un país si les coses que abans eren bàsiques ara no ho són?», reflexiona Xavier Guardià, portaveu de la FEHT.

«En les últimes eleccions a Catalunya hi havia dos partits que s’oposaven al Hard Rock, Comuns i la CUP, i no van treure cap escó. Està clar que el territori està interessat, però, així i tot, de deu anys que només fem que posar pals a les rodes», critica contundentment Guardià. Pel que fa a la mesura, el portaveu no s’atreveix a valorar com és de negativa és pel projecte del Hard Rock, però lamenta que sigui una nova mala notícia: «No sé com és de forta és la garrotada, però és una garrotada més al Hard Rock».

Per un altre costat, Guardià assegura que la formació d’un govern serà positiva, ja que no és positiu per l’administració continuar sense govern, però comenta que el possible nou govern no comença amb bon peu. «Fins ara hem tingut un govern bastant inoperant en el nostre sector, i la veritat no tinc ni idea de si el govern de Salvador Illa serà bo o no, però acaba demostra que és un govern sense paraula», subratlla el portaveu de la FEHT. A més, també qualifica «d’esgarrifós» a inversors com els promotors del Hard Rock se’ls posin «pals a les rodes i no facilitats».

Altres reaccions

La FEHT no ha estat l’única en reaccionar. En la seva línia també es va expressar l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, que va assegurar que era una «plantofada» que posava «en risc» un projecte de territori. «La gent del Camp de Tarragona ja estem farts de ser una moneda de bescanvi per qüestions polítiques d’àmbit nacional», sentenciava. Per un altre costat, l’alcalde de Salou, Pere Granados, treia importància a l’assumpte assegurant que era una mesura que no feia perillar el Hard Rock. «Crec que aquesta qüestió de fiscalitat no serà un motiu perquè els inversors es facin enrere després de tot l’interès que han demostrat», afirmava.

