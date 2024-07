Comuns presenten un pacte amb el PSC que inclou no facilitar el Hard Rock

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comuns han presentat un pacte amb el PSC per a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. L'acord, anunciat per la coordinadora del partit, Jéssica Albiach, inclourà la construcció de 50.000 nous pisos d'habitatge protegit, un règim sancionador per a la llei de regulació del preu dels lloguers i un pacte per modificar la llei espanyola d'arrendaments urbans.

El pacte també contempla la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l'etapa 0-3 durant aquesta legislatura. A més, s'hi explicita que el Govern «no facilitarà» macroprojectes com el Hard Rock. Albiach ha subratllat que és un pacte només per a la investidura i ha celebrat que és «molt ambiciós».

El Consell Nacional dels comuns ha avalat aquest matí el pacte amb el PSC. L'òrgan ha validat l'acord pràcticament per unanimitat, amb 124 vots a favor i només dues abstencions.

Et pot interessar