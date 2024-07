Granados no creu que l’acord entre PSC i ERC faci perillar el Hard Rock

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Hard Rock torna a ser un dels temes cabdals en les negociacions polítiques d’àmbit català. Aquest dimarts 30 de juliol es donava a conèixer el preacord al qual havien arribat PSC i ERC per a la possible investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya. Un dels punts més destacats i a debat en els darrers mesos ha estat el tema del finançament propi i, segons l’acord entre els dos partits polítics, s’establirà que l’Agència Tributària de Catalunya actuarà com una hisenda catalana i gestionarà, recaptarà, liquidarà i inspeccionarà tots els impostos a Catalunya.

No obstant això, aquest no és l’únic punt del preacord en l’àmbit fiscal a destacar, ja que un dels punts afecta directament el macroprojecte del Camp de Tarragona, el Hard Rock. Segons el que recull el document, republicans i socialistes s’han compromès a aprovar la modificació de la llei del Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou (CRT), elevant el tipus impositiu del joc vinculat als casinos. D’aquesta manera, es tornaria al règim de fiscalitat anterior a la llei del CRT, passant de l’actual 10% a un 55%.

Reaccions polítiques

Aquesta proposta no ha tardat a tenir reaccions des del territori tant a favor com en contra. Per un costat, l’alcalde de Salou, Pere Granados, considera que un govern liderat per Salvador Illa és «una garantia» de què el projecte tiri endavant. A més, creu que aquest augment de la pressió fiscal no fa perillar el Hard Rock: «Després de tots aquests anys que hem patit moviments polítics que no han afavorit la inversió al nostre país i, evidentment, tampoc la inversió del Hard Rock, jo crec que aquesta qüestió de fiscalitat no serà un motiu perquè es facin enrere després de tot l’interès que han demostrat fins ara».

Per un altre costat, el govern municipal de Vila-seca sí que veu amb mals ulls la mesura fiscal. «És sorprenent, hem passat de parlar de seguretat mediambiental a un tema nou, que és la fiscalitat», comenta, incrèdul, l’alcalde del municipi, Pere Segura. «ERC fa gairebé tres anys que governa, podia haver modificat el tema de la fiscalitat si aquest era el problema i no ho ha fet», apunta Segura, que creu que «és una estratègia de negociació en què Esquerra Republicana intenta fer aflorar certes contradiccions dins del PSC». El batlle categoritza aquesta estratègia de «plantofada» als socialistes que «al final acaba sent una plantofada que posa en risc a un projecte de territori». «La gent del Camp de Tarragona ja estem farts de ser una moneda de bescanvi per qüestions polítiques d’àmbit nacional», conclou.

