La Pobla es prepara per celebrar la seva quarta Fira del Vi

La Pobla de Mafumet es prepara per oferir els millors vins del territori a la quarta edició de la Fira del Vi aquest cap de setmana. La cita tindrà lloc a la Carpa dels jardins del Pavelló, un espai que aquest proper cap de setmana es convertirà en un espai gastronòmic a l’aire lliure. La Fira obrirà portes dissabte (d’11 a 15 h i de 18 a 21 h) i diumenge (d’11 a 15 h).

El públic assistent podrà degustar vins de vuit denominacions d’origen de proximitat: D.O. Catalunya (Bodegues Visendra), D.O. Cava (Pere Olivella Galimany), D.O. Conca de Barberà (Gàbor Celler), D.O. Montsant (Celler Hidalgo Albert), D.O. Penedès (Pere Olivella Galimany); D.O.Q. Priorat (Celler Hidalgo Albert), D.O. Tarragona (Mas Amfres) i D.O. Terra Alta (Celler de Batea).

A més de comptar amb vins de les 8 D.O. esmentades, també s’hi oferirà vermut Yzaguirre i una zona gastronòmica amb opcions de menjar fred i calent i en la qual el públic podria triar entre vàries opcions per maridar els vins a degustar: assortiment de formatges amb melmelada i torradetes; pernil ibèric al tall amb llesqueta de pa amb tomàquet; burrito de pollastre amb crema de formatge i ‘pico de gallo’, i fideus rossos a la marinera amb allioli.

A més, aquesta quarta edició de la Fira del Vi a la Pobla de Mafumet es veurà arrodonida amb una oferta lúdica per a tota la família. I és que l’Ajuntament ha organitzat diverses actuacions musicals en directe que amenitzaran i arrodoniran l’experiència dels visitants.

Així, dissabte al migdia s’oferirà un concert de versions de grans èxits de la música espanyola amb un toc flamenc, a càrrec de Jessi’k & Tare Cortés. El mateix dissabte, però al vespre, serà el torn de The Long Players, un duet que interpretarà versions de grans clàssics del pop i del rock de diferents èpoques. Finalment, diumenge al migdia serà Vergüenza Ajena qui, amb la seva sempre animada i contagiosa rumba, amenitzarà la darrera sessió de la quarta Fira del Vi de la Pobla.

Així mateix, l’organització també ha previst un espai per al lleure infantil. Aquest estarà ubicat al Parc del Bassal, a tocar de la Carpa dels jardins del Pavelló, i inclourà zona d’inflables i pinta-cares, de manera que els adults podran assaborir els millors vins i degustacions gastronòmiques mentre els infants es diverteixen a l’àrea lúdica.

L’accés a la Fira del vi de la Pobla és gratuït, mentre que les consumicions i degustacions tindran uns preus molt ajustats. Les persones assistents trobaran un estand de venda de tiquets al preu unitari d’1 euro, ja que la moneda de la Fira seran aquests tiquets i, en cap cas, es vendrà vi o menjar a canvi de diners en efectiu. Cal destacar que el públic podrà adquirir els seus tiquets de manera presencial, a l’estand de venda, o bé de manera anticipada a través del portal municipal a Koobin.

Així mateix, en un altre estand es podrà obtenir la copa de la Fira per a les degustacions vinícoles, així com la butlleta per a la participació del gran sorteig final. I és que l’organització ha previst, com en edicions anteriors, un sorteig amb diferents lots de productes facilitats per cadascun dels cellers presents en aquesta quarta edició de la Fira del Vi a la Pobla de Mafumet. El sorteig tindrà lloc diumenge, al voltant de les 14 h.

