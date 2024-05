La Fira del Vi de Falset clou una edició de rècord servint quasi 64.000 degustacions

La Fira del Vi de Falset (Mostra dels vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) ha servit aquest cap de setmana vora 64.000 degustacions de vi, el que es reflecteix en uns 8.000 tiquets de vuit tastos. Fins ara la xifra de degustacions més elevada havia estat la de 2023 amb 57.000, però en una fira que l’any passat va durar un dia més de l’habitual en ser un cap de setmana llarg.

Els actes que s’han fet aquest cap de setmana a Falset així com en altres pobles de la comarca han estat un èxit de visitants, amb la qual cosa es calcula que, en conjunt, unes 35.000 persones han assistit a algun dels actes de la Fira del Vi d’aquest cap de setmana, una xifra similar a la de l’any passat quan la Fira va durar un dia més i es va assolir el rècord.

«En definitiva, si fa o no fa, hem tingut en dos dies i mig el mateix número de visitants que l’any passat en tres dies i mig», afirmava l’alcalde de Falset i president de la comissió organitzadora, Carlos Brull.

«Aquesta fira, després de 29 anys, ha aconseguit ser una eina de primer nivell al servei de la comarca del Priorat perquè, és un certamen comercial, però alhora és una fira vitivinícola, una festa de la comarca i una promoció enoturística que atreu gent de tot el país i d’arreu del món», va destacar l’alcalde de la capital del Priorat.

Des d’aquest punt de vista, la jornada de dissabte va ser la més visitada de la història de la Fira del Vi, ja que des de l’organització apunten que es van despatxar gairebé 5.000 tiquets.

El batlle, en la seva valoració, destacava també els diversos perfils dels visitants de la Fira: «És un públic a qui interessa el món del vi i té un nivell de coneixement alt, i també tenim un públic molt jove, al voltant de la trentena, que compra vi tot l’any i ve a la Fira del Vi amb ganes de saber més coses del món del vi, la terra, les varietats i els cellers».

Aquest fet evidencia que absolutament tots els tastos que s’han organitzat al llarg del cap de setmana han omplert totalment o han estat prop de fer-ho, ja fossin gratuïts o de pagament i se celebressin a Falset o en d’altres pobles de la comarca del Priorat.

La Fira del Vi de Falset és un esdeveniment més que consolidat, que en aquesta vint-i-novena edició ha comptat finalment amb la participació de 71 cellers, dels quals un 53% pertanyen a la DOQ Priorat i un 47% a la DO Montsant.

La Fira del Vi no s’atura i continua als cellers

La 29a edició de la Fira del Vi de Falset no ha arribat a la seva fi. Els cellers pertanyents a la DOQ Priorat i la DO Montsant prenen el relleu a la Fira presencial i proposen degustacions a peu de vinya, amb prèvia reserva, durant tot el mes de maig.

Aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de les denominacions d’origen, proposa que tota la comarca del Priorat es converteixi en «recinte firal» durant un mes, amb cellers fent d’estands, tot oferint degustacions a aquelles persones que, prèviament, hagin reservat la seva plaça a través de la web de la Fira (www.firadelvi.org).

D’aquesta manera, la comarca es torna a convertir en un gran aparador vitivinícola tot el mes de maig, donant continuïtat a la fórmula que es va dissenyar durant la pandèmia amb l’objectiu que la Fira del Vi no s’aturés i continués sent útil als cellers, malgrat els diversos confinaments.

De fet, la proposta de Fira del Vi al llarg de tot el mes de maig permet als visitants transcendir la visita d’un dia i organitzar estades d’un cap de setmana o de més dies amb la idea de conèixer millor la comarca i les seves propostes enoturístiques.