El sector vitivinícola del Priorat mostra múscul a la Fira del vi de Falset a l'espera de pluges primaverals

El sector vitivinícola del Priorat mostra múscul a la 29a Fira del Vi de Falset a l'expectativa de les pluges primaverals en la campanya d'enguany. Tot i que és d'hora per parlar de previsions, les denominacions d'origen reclamen el projecte de reg de suport a la comarca, anunciat al gener.

Tant la DO Montsant com la DOQ Priorat coincideixen a demanar-ne l'impuls per omplir els pantans prioratins amb aigua de l'Ebre.

D'altra banda, la Fira del Vi de Falset reforça el vessant de mercat del vi amb un magatzem per agilitzar les compres dels visitants, que poden conèixer una setantena de cellers que mostren els vins sense intermediaris. La fira s'allargarà fins diumenge amb la previsió de repetir els 35.000 assistents de l'anterior edició.

Durant tres dies, la capital del Priorat acull 71 cellers que formen part de la DO Montsant i la DOQ Priorat, les dues denominacions d'orígens presents a la comarca. El sector es bolca en aquest certamen, que arriba enguany a la 29a edició, amb la mirada posada en la pròxima campanya i en les previsions meteorològiques a curt i mig termini.

En aquest context, l'alcalde de Falset Carlos Brull ha posat èmfasi en el compromís del Govern envers infraestructures pensades per al conjunt del Priorat. Segons Brull, a partir de la setmana vinent es començarà a redactar i estudiar el projecte de reg de suport anunciat pel Govern aquest gener.

Es tracta d'una demanda compartida tant per la DO Montsant com la DOQ Priorat, que coincideixen a reclamar aquest projecte per garantir el futur de la vinya a la comarca. El president de la DOQ Priorat, Salustià Àlvarez, ha afirmat a l'ACN que aquest és «el treball per aquesta campanya» i ha instat a les administracions a impulsar-lo per assegurar la supervivència dels ceps.

Per la seva part, la presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, ha qualificat el projecte, que preveu que arribarà a mitjà termini, de «pulmó i injecció d'esperança per les vinyes».

Segons càlculs de la DO Montsant, la mitjana de producció per hectàrea en un any normal oscil·la al voltant dels sis milions de quilos, una xifra que en context de sequera pot arribar a baixar entre un 20% i un 30%. És per això que es mostren «amatents del cel», davant la possibilitat de pluges primaverals.

Tres dies per tastar vins i promoure la venda directa

Els cellers agrupats sota aquestes dues denominacions viuen tres dies intensos a la Fira del Vi, on mostren els productes sense intermediaris. Just ha assenyalat que entre els atractius del certamen es troba l'oportunitat perquè els compradors puguin conèixer de primera mà els productors i sàpiguen la història i la feina que hi ha darrere de cada ampolla.

Amb la voluntat d'agilitzar les vendes i reforçar el vessant com a mercat del vi, enguany s'ha tornat a promoure el sistema de magatzem del vi, a partir del qual els assistents poden fer les compres de caixes de les varietats que tastin a l'espai d'estands a un preu especial i un cop acabin, les recullin en un espai habilitat pròxim a la fira. «En un inici, la fira era per ajudar a donar a conèixer i tastar vins i ara també és ajudar a vendre i fer venda directa», ha subratllat Brull.

Més enllà de la venda i degustació de vins, la fira també pretén ser un punt de trobada per a donar a conèixer iniciatives nascudes a la comarca. És el cas del projecte intercooperatiu, que ha unit tres cooperatives (Falset-Marçà, Agrícola de Cabacés i Vinícola del Priorat) per sumar esforços a escala comarcal davant una problemàtica comuna pel que fa a relleu generacional, canvi climàtic o accés al mercat.

El gerent de la cooperativa de Falset-Marçà, Xavi Domènech, ha afirmat que aquesta sinèrgia busca enfortir les cooperatives de manera individual però amb un efecte global al territori. La proposta ja ha obert la porta a altres cooperatives de la comarca que podrien adherir-se per seguir creixent.

Una fira que traspassa Falset

La 29a Fira del Vi de Falset s'allargarà fins diumenge, però s'estén més enllà tant geogràficament com temporalment. D'aquesta manera, s'han organitzat activitats repartides al conjunt de la comarca, com ara tastos i concerts de música. Alhora, durant tot el mes de maig es podran fer degustacions una quinzena de cellers adherits a la iniciativa.

L'organització apunta que enguany s'ha duplicat la venda en línia de tiquets de tastos de vins, que s'han elevat fins les 2.000 entrades. La previsió és la de repetir la xifra d'assistents registrada l'anterior edició, quan 35.000 persones van visitar la Fira del Vi.

Et pot interessar: