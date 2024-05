La Pobla se prepara para celebrar su cuarta Feria del Vino

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Pobla de Mafumet se prepara para ofrecer los mejores vinos del territorio a la cuarta edición de la Feria del Vino este fin de semana. La cita tendrá lugar a la Carpa de los jardines del Pabellón, un espacio que este próximo fin de semana se convertirá en un espacio gastronómico al aire libre. La Feria abrirá puertas el sábado (de 11 a 15 h y de 18 a 21 h) y domingo (de 11 a 15 h).

El público asistente podrá degustar vinos de ocho denominaciones de origen de proximidad: D.O. Cataluña (Bodegues Visendra), D.O. Cava (Pere Olivella Galimany), D.O. Conca de Barberà (Gàbor Celler), D.O. Montsant (Celler Hidalgo Albert), D.O. Penedès (Pere Olivella Galimany); D.O.Q. Priorat (Celler Hidalgo Albert), D.O. Tarragona (Mas Amfres) y D.O. Terra Alta (Celler de Batea).

Además de contar con vinos de las 8 D.O. mencionadas, también se ofrecerá vermú Yzaguirre y una zona gastronómica con opciones de comida frío y caliente y en la cual el público podría escoger entre varias opciones para maridar los vinos a degustar: surtido de quesos con mermelada y tostadas; jamón ibérico al corte con tostada de pan con tomate; burrito de pollo con crema de queso y ‘pico de gallo’, y fideos rubios a la marinera con alioli.

Además, esta cuarta edición de la Feria del Vino en la Pobla de Mafumet se verá redondeada con una oferta lúdica para toda la familia. Y es que el Ayuntamiento ha organizado varias actuaciones musicales en directo que amenizarán y redondearán la experiencia de los visitantes.

Así, el sábado al mediodía se ofrecerá un concierto de versiones de grandes éxitos de la música española con un toque flamenco, a cargo de Jessi'k & Tare Cortés. El mismo sábado, pero por la noche, será el turno de The Long Players, un dúo que interpretará versiones de grandes clásicos del pop y del rock de diferentes épocas. Finalmente, el domingo al mediodía será Vergüenza Ajena quien, con su siempre animada y contagiosa rumba, amenizará la última sesión de la cuarta Feria del Vino de la Pobla.

Asimismo, la organización también ha previsto un espacio para el ocio infantil. Este estará ubicado en el Parque del Bassal, junto a la Carpa de los jardines del Pabellón, e incluirá zona de inflables y pinta-caras, de manera que los adultos podrán saborear los mejores vinos y degustaciones gastronómicas mientras los niños se divierten en el área lúdica.

El acceso a la Feria del vino de la Pobla es gratuito, mientras que las consumiciones y degustaciones tendrán unos precios muy ajustados. Les personas asistentes encontrarán un estand de venta de tickets al precio unitario de 1 euro, ya que la moneda de la Feria serán estos tickets y, en ningún caso, se venderá vino o comida a cambio de dinero en efectivo. Hay que destacar que el público podrá adquirir sus tickets de manera presencial, en el estand de venta, o bien de manera anticipada a través del portal municipal a Koobin.

Asimismo, en otro estand se podrá obtener la copa de la Feria para las degustaciones vinícolas, así como el boleto para la participación del gran sorteo final. Y es que la organización ha previsto, como en ediciones anteriores, un sorteo con diferentes lotes de productos facilitados por cada una de las bodegas presentes en esta cuarta edición de la Feria del Vino en la Pobla de Mafumet. El sorteo tendrá lugar el domingo, en torno a las 14 h.

