Furius Baco: l’atracció de PortAventura World que presenta més problemes

L’atracció Furius Baco de PortAventura World s’ha convertit en un maldecap per al parc temàtic. El motiu principal són les fortes vibracions que hi ha a l’atracció i que, després de diversos anys de desgast, han provocat que diversos usuaris hagin tingut molèsties musculars o mal de cap.

De fet, diversos usuaris s’han referit en xarxes socials a les vibracions d’aquesta atracció com a «insofribles» o «mortals». El motiu de les esmentades vibracions seria un error en el disseny estructural dels seus trens que, a aquestes velocitats, no són capaços d’absorbir totes les imperfeccions que hi ha a la via i les tradueix als viatgers que estan situats en els punts més allunyats de la via, tal com explica Jerez Coaster Adventures.

Per aquesta raó, els passatgers que s’asseuen als extrems de Furius Baco tenen una experiència més dolorosa i agitada que els que es troben a prop de la via. Ara bé, el principal problema rau que el seu fabricant (Intamin Amusement Rides) ja no comercialitza aquest model i, en tractar-se d’un prototip, no existeix una solució viable per al parc, que hauria de reformar i renovar tota l’estructura de l’atracció -una opció inviable econòmicament- o bé tancar-la per sempre.

Furius Baco va ser la primera muntanya russa que es va construir al món d’aquest model i que mai abans s’havia dissenyat, però PortAventura va assumir el risc i va decidir apostar pel llançament hidràulic, capaç de passar de 0 a 135 quilòmetres per hora en 3,5 segons, però també el considerat com el menys fiable del món. Això sí, l’atracció, imperdible per als amants de les muntanyes russes, és capaç de crear una sensació de vol i de velocitat inaudita.

El cert és que Furius Baco no és l’única atracció que ha donat problemes a PortAventura. És el cas, per exemple, d’Hurakan Condor, que recentment va deixar de funcionar i els passatgers es van quedar atrapats en el punt més alt de l’atracció. I no és la primera vegada que succeeix. De fet, el 19 de novembre de l’any passat, un cable d’Hurakan Condor es va partir, va cedir i va quedar penjant des de l’elevador i els passatgers van quedar atrapats a uns 30 metres d’altura dels 86 que té l’atracció.

Així doncs, els passatgers van ser despenjats manualment mitjançant comandament a distància mentre que els assistents desallotjaven les cues i l’estació. Els operaris de manteniment van pujar per la màquina que disposen per revisar la torre i allà van recollir part del cable que va quedar penjat en la via d’aquesta gòndola. Aquest incident és un dels més greus que ha ocorregut a PortAventura i l’atracció va romandre tancada durant tota la jornada.

Un cas més greu va ser l’accident que es va produir per la caiguda d’un arbre a l’atracció de Tomahawk el passat 11 de febrer. A causa del fort vent que feia aquell dia, algunes de les branques van impactar contra les vies, ferint 14 dels usuaris que es trobaven en l’atracció. Dos d’aquests van quedar en estat crític i van ser traslladats a l’Hospital de Bellvitge i al Joan XXIII de Tarragona, mentre que tres de menys greus van ser evacuats al Santa Tecla i a l’Hospital de Reus.

