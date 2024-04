El Tomahawk de PortAventura reobre 54 dies després de l’accident

El Tomahawk de Port Aventura torna a entrar en funcionament aquest dissabte, 54 dies després de l'accident del passat 11 de febrer, que va causar 14 ferits. L'atracció, situada a l'àrea del Far West, reobrirà amb total normalitat a les 11:30 h.

L'accident va ser causat per la caiguda d'un arbre proper a la muntanya russa, provocada per les fortes ventades. Algunes de les branques van impactar contra les vies, ferint a 14 dels usuaris de l'atracció. Dos d'aquests van quedar en estat crític i van ser traslladats a l'Hospital de Bellvitge i al Joan XXIII de Tarragona, mentre que tres menys greus van ser evacuats al Santa Tecla i a l'Hospital de Reus.

PortAventura va definir l'accident com a «fortuït», assegurant que «el succés va ser totalment aliè a l'operativa i manteniment de les atraccions del parc, que compleixen els estàndards més alts de seguretat i estan sotmeses diàriament a rigoroses revisions».

Després dels fets, 13 dels afectats per l’accident van presentar una denúncia conjunta contra PortAventura World per lesions, on demanaven les indemnitzacions «màximes» que permetés la llei. A més, després de l’accident, es va conèixer que el parc d’atraccions tenia un Pla d’Autoprotecció (PAU) homologat l’any 2019 però caducat des del mes de setembre de 2023.

Finalment, el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona va arxivar la denúncia conjunta el jutge, ja que va considerar que el parc havia revisat correctament l’atracció aquell dia i que el vent no va superar els 50 km/h quan va caure l’arbre i fins que va obrir l’atracció al públic. A més, el lloc on va caure l’arbre no era visible per part dels operaris i l’arbre es va desarrelar sencer, no pas partir, cosa que el jutge va considerar que significa que estava ben cuidat.