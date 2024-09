Els Bombers remullen durant la nit les 110 hectàrees cremades pel foc a Cabacés

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar d'efectius de bombers han remullat durant la nit per assegurar el perímetre al voltant de 110 hectàrees de sòl forestal cremades que ha deixat l'incendi a Cabacés, una zona altament castigada per la sequera.

«Durant aquesta nit, les dotacions han continuat repassant el perímetre del foc. No hi ha hagut activitat d'incendi ni focus nous, i aquest dissabte se seguirà remullant la zona», han explicat els Bombers de la Generalitat.

A última hora de divendres, els bombers aconseguien ja estabilitzar l'incendi de Cabacés, el que més els preocupava dels dos declarats dijous a les comarques de Tarragona, on també es va iniciar un altre foc, també ja controlat, a Porrera.

Unes setanta dotacions dels Bombers continuen treballant divendres a les últimes hores de la tarda en l'extinció de l'incendi de Cabacés, encara que es van anar retirant vehicles de mica en mica, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Una quarantena de vehicles segueixen a la zona per continuar la vigilància i treballar en punts calents.

Cap a les tres de la tarda de dijous va arribar l'alerta de l'incendi de Cabacés i una hora després l'alarma del foc a Porrera, a poc més de 9,5 quilòmetres de distància i, en tots dos casos, els Agents Rurals atribueixen la causa, en principi, a les línies elèctriques.

El fort vent de mestral i ponent que va bufar quan es va desfermar el foc a la zona va dificultar les tasques d'extinció, així com també a causa d'un terreny irregular, amb pocs camins, desnivells i barrancs.

De fet, en aquesta mateixa zona va tenir lloc el 1982 un greu incendi que va deixar més de 1.300 hectàrees cremades del parc natural de la serra del Montsant.

Tant a les matinades de dijous a divendres com la de divendres a dissabte les temperatures baixes han ajudat no obstant a l'extinció definitiva dels dos focus. En cap cas no s'han hagut de lamentar danys a persones, només els veïns de Porrera es van haver de confinar ahir a casa per protegir-se del fum.

En el cas d'aquest segon incendi a la zona, es va donar per estabilitzat a les 10.22 hores de divendres, amb una superfície afectada de 14,20 hectàrees, de les quals 13,72 són forestals i 0,48 agrícoles.

En el cas de Cabacés, el gran treball d'extinció va tenir lloc divendres, amb 74 dotacions terrestres i 14 aèries dels Bombers de la Generalitat, juntament amb dos hidroavions i dos helicòpters del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. De les 110,8 hectàrees afectades per aquest incendi, 108,61 són forestals i 2,19 són agrícoles.