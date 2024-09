Els Bombers són «optimistes» respecte a poder estabilitzar l'incendi de Cabacés les properes hores

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap d'intervenció de l'incendi de Cabacés, Joan Rovira, s'ha mostrat optimista respecte a poder donar per estabilitzat el foc durant les properes d'hores. Tot i això, ha remarcat que els equips que hi ha sobre el terreny hauran de vigilar per tal que no s'activin focus secundaris fora del perímetre de sis quilòmetres que han pogut establir. Així mateix, ha apuntat que «la previsió és que el vent s'anirà relaxant», fet que ha permès que ja estiguin actuant els hidroavions juntament amb els dos avions FOCA del ministeri.

Segons les estimacions dels Bombers s'han cremat 107 hectàrees i ara «l'incendi es belluga poc». El flanc esquerre és on estan treballant més intensament, que engloba la vessant de la muntanya que toca al nucli de Cabacés.

Rovira ha posat en valor la feina «molt intensa» feta durant la nit que ha permès que el flanc dret, el que evolucionava en direcció a la serra de Montsant, no avancés. «És un incendi complex per la meteorologia, l'orografia i la dinàmica de contravents», ha valorat. Així mateix, ha comentat que si bé són «cauts» les previsions que fan aquest divendres al migdia són molt més positives que les inicials de dijous al vespre. Perquè els bons auguris es compleixin un dels principals factors serà que el vent segueixi anant a la baixa.

D'altra banda, Rovira ha expressat que han estat «sensibles» a la manca d'aigua a la comarca. «Hem activat uns vehicles nodrissa que ens permeten estar a peu de carretera i fer allà l'avituallament d'aigua. Hem pogut minimitzar el consum d'aigua», ha exposat.

Fins al Centre de Comandament Avançat que els Bombers van instal·lar aquest dijous al vespre s'hi ha acostat la consellera d'Interior, Núria Parlon, qui ha destacat la «molt bona feina» dels equips d'extinció. Alhora, ha valorat positivament la tasca de l'alcalde de Cabacés, Jaume Pujals, per «mobilitzar recursos».