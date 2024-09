Els Bombers no descarten com a «pitjor escenari» que el foc de Cabacés cremi «mitja serra de Montsant» com l'any 1981

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers no descarten com a «pitjor escenari» que el foc que afecta Cabacés (Priorat), a tocar de la serra de Montsant, pugui cremar la meitat d’aquest paratge natural, tal com va passar en un incendi «històric» que hi va haver el 1981. Així ho ha explicat el cap d’intervenció dels Bombers, Ricard Expósito, des del Centre de Comandament Avançat a la Vilella Baixa.

«No som optimistes de cara a la nit. El vent es reforçarà més», ha dit Expósito, que ha marcat un potencial «inicial» del foc de 1.000 hectàrees, de les quals ja en porta cremades unes 80. Pel que fa a l’incendi de Porrera, que crema des de les quatre de la tarda, els Bombers són més optimistes tot i que mantenen el confinament a la població a causa del fum.

A Cabacés el vent ha impedit actuar els avions de descàrrega d’aigua i tampoc ho ha posat fàcil als helicòpters. Això ha fet que els Bombers no hagin pogut ser «tan eficients com caldria». A la nit 170 efectius i 60 dotacions continuen treballant a la zona, i ho continuaran fent tota la matinada. Expósito no descarta que calgui «ampliar» el dispositiu.

El foc afecta un perímetre d’uns cinc quilòmetres, en una situació de «contravent» que «genera fàcilment situacions de perill per al dispositiu d’extinció». Expósito ha subratllat, però, que ningú ha pres mal fins al moment, ni del dispositiu ni de cap de les poblacions afectades. Sí que ha reiterat que 1.400 usuaris han quedat sense llum, atès que els focs han començat a la vora de línies elèctriques. De fet, els Agents Rurals situen com a hipòtesi més plausible que aquestes línies hagin estat l’origen dels focs.

En el cas del foc de Porrera, el foc ha començat quan feia 50 minuts que cremava el primer -un a les tres de la tarda i l’altre cap a les quatre- i afecta 20 hectàrees en un perímetre de 2 quilòmetres. Hi ha 19 dotacions i Expósito es mostra més «optimista», per bé que es manté el confinament de la població pel fum. Ni en un ni en altre cas sembla probable que les flames arribin als nuclis urbans. En el cas de Cabacés, la població queda a la cua de l’incendi, i en el cas de Porrera, les flames són molt lluny del poble.

Però els dos focs continuen actius, i Expósito s’ha mostrat preocupat per l’evolució del de Cabacés. «En el pitjor dels escenaris es complirà mimèticament el que va passar amb l’incendi històric del 1981», un foc que va cremar «mitja serra de Montsant».