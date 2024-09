L'alcalde de Cabacés reclama mesures estructurals contra la sequera per poder fer front als incendis

Un helicòpter bombarder llençant aigua en una de les zones afectades per l'incendi de Cabacés.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Cabacés, Jaume Pujals, ha reclamat «mesures estructurals» per mitigar la sequera que pateix la comarca del Priorat i, així, poder fer front a incendis com el que crema al municipi des d'aquest dijous i que els bombers han acabat estabilitzant.

Tot i assumir que el risc d'incendi a la zona és ben present al llarg de la major part de l'any, Pujals creu cal estar «ben preparats» i evitar que la manca crònica de recursos hídrics dificulti poder disposar d'aigua a totes les basses contra incendis.

L'alcalde ha celebrat que l'incendi no hagi acabat afectant àmpliament l'espai del parc natural de la serra de Montsant, tal com va passar el 1982 amb unes 6.000 hectàrees calcinades. «Hauria estat una catàstrofe», ha afirmat. Pujals ha reivindicat també poder fer ús de l'aigua dels pantans del tram final de l'Ebre en èpoques de forta sequera, sigui per a regadiu o consum humà.