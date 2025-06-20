Societat
El poble de Tarragona escollit pel Govern per ubicar una gigafactoria d’IA
Aquest municipi acollirà una de les quatre gigafactories d’Intel·ligència Artificial que es desenvoluparan a Europa
El Govern ha anunciat que Móra la Nova (Tarragona) ha estat el lloc escollit per acollir una de les quatre gigafactories d’Intel·ligència Artificial (IA) que es desenvoluparan a Europa. El projecte, que implicarà una inversió conjunta entre el sector públic i privat de fins a 5.000 milions d’euros, busca posicionar Espanya com un actor clau en el desenvolupament de tecnologies avançades al continent.
La candidatura espanyola ha estat impulsada per Telefónica, en col·laboració amb l’Oficina Econòmica del President del Govern, el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El pla preveu la constitució d’un consorci que integrarà diverses empreses tecnològiques i entitats públiques.
Entre els participants confirmats es troben companyies com ACS, MasOrange, Nvidia, Submer i Multiverse Computing, a més de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), organisme dependent del Ministeri de Transformació Digital.
També estan en curs converses amb un potencial soci inversor internacional de gran rellevància. De prosperar, el projecte podria rebre un significatiu ajut econòmic procedent del programa europeu InvestAI, dissenyat per a canalitzar fins a 200.000 milions d’euros en iniciatives relacionades amb la intel·ligència artificial.
L’elecció de Móra la Nova no ha estat casual. La zona es considera un punt estratègic dins de l’ecosistema tecnològic català, per la seva proximitat tant a la Factoria d’IA —referent estatal en proves i desenvolupament d’aquesta tecnologia— com al Barcelona Supercomputing Center (BSC), un dels principals centres de supercomputació d’Europa. Aquest entorn proporciona accés a energia neta, infraestructures avançades de connectivitat i una base cientificoindustrial consolidada, condicions que han resultat clau per a la decisió.