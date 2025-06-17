Gastronomia
El poble de Tarragona on es menja molt bé i no tothom coneix
Aquest municipi de 333 habitants s’ha convertit en una joia gastronòmica encara desconeguda per molts
En ple Priorat, envoltat de vinyes i muntanyes, es troba Poboleda, un petit poble de 333 habitants que s’ha convertit en una joia gastronòmica encara desconeguda per a molts. Aquest municipi, amb una llarga tradició agrícola centrada en la vinya, l’olivera i l’avellaner, ha sabut reinventar-se com a destí per als amants del bo menjar.
Un dels grans responsables d’aquesta transformació és el restaurant Brots, un establiment íntim i avantguardista dirigit pel xef belga Pieter Truyts. Amb només 22 places, aquest local ha estat inclòs a la Guia Michelin i ofereix una experiència culinària única, en la qual la creativitat i el respecte pel producte local van de la mà.
La seva carta, que fusiona sabors internacionals amb ingredients de proximitat, es marida amb vins de la prestigiosa DOQ Priorat, fet que converteix cada menjar en una experiència sensorial completa. Però Poboleda no només conquereix per la seva cuina salada.
El poble també ha guanyat reconeixement gràcies a Xocoleda 9 Onze, una botiga de xocolata artesanal ubicada al carrer Nou. Els seus bombons, tauletes i la seva famosa xocolata desfeta han aconseguit atreure visitants de tota la comarca, consolidant a aquest racó com una parada obligatòria per als amants del dolç.
A més de l’atractiu gastronòmic, Poboleda conserva un valuós patrimoni històric. A l’Edat Mitjana va ser un enclavament agrícola vinculat a la Cartoixa de Scala Dei, i encara avui es poden visitar llocs com el Molí dels Frares —un antic molí cartoixà— o l’Església de Sant Pere, coneguda com la "catedral del Priorat" per la seva imponent arquitectura.
L’entorn natural també convida al passeig i al descans, amb punts d’interès com la Font del Mingot o l’Ermita de Maria Assumpta, ideals per a aquells que busquen desconnectar en plena naturalesa. Entre menjar, història i paisatge, el poble ofereix una experiència completa per a una escapada tranquil·la i ideal.