Societat
El millor càmping d’Espanya es troba a Tarragona i és ideal per als amants a l’esport
Les instal·lacions del resort, amb accés directe a la platja, inclouen spa, piscina climatitzada, sauna i jacuzzi
Amb l’arribada de l’estiu, cada vegada són més els viatgers que opten pel càmping com una forma de turisme activa, natural i en contacte amb l’entorn. En aquest context, el Tamarit Beach Resort, ubicat a Tarragona, ha estat reconegut com el millor càmping d’Espanya enguany pels prestigiosos premis ACSI, un referent europeu al món del caravàning. Aquest guardó el rep per segon any consecutiu, consolidant la seva posició com a destí de referència.
Aquest resort, situat a prop del castell de Tamarit i amb accés directe al mar Mediterrani, combina naturalesa, confort i una oferta de serveis que l’apropa a la categoria de complex vacacional de luxe. L’entorn natural en el qual es troba, juntament amb la seva cuidada infraestructura, el converteixen en un espai perfecte tant per al descans com per al turisme actiu.
Baix Penedès
El carrer que divideix dues províncies: uns veïns són de Tarragona i els altres de Barcelona
Daniel Cabezas Ramírez
A més del reconeixement general, el Tamarit Beach Resort destaca especialment entre els viatgers més actius. La seva proposta esportiva inclou activitats al mar com busseig, aquagym i tai chi, així com una completa agenda fitnes amb classes de ioga, zumba, pilates i spinning. També compta amb pistes de pàdel i tenis, a més de rutes ciclistes pels voltants, el que el converteix en un paradís per als amants de l’exercici a l’aire lliure.
La gastronomia és un altre dels seus grans atractius. El restaurant Brisa, amb vistes al mar, ofereix una carta centrada en la cuina mediterrània, destacant els arrossos i el peix fresc. A pocs metres, els visitants també poden gaudir d’altres locals com La Dolce Vita o La Terraza de Pepa, creant una ruta culinària variada sense necessitat de sortir de l’entorn del càmping.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja molt bé i no tothom coneix
Daniel Cabezas Ramírez
Per a aquells que busquen una experiència més exclusiva, el resort ofereix allotjament en bungalous, cabanyes, tendes tipus safari o parcel·les privades, tot això en un ambient tranquil pensat per a famílies i parelles. Les instal·lacions inclouen spa, piscina climatitzada, sauna i jacuzzi amb vista al castell, reforçant el seu perfil com a destí prèmium dins del món del càmping.
A només 10 minuts del centre de Tarragona, el Tamarit Beach Resort també s’ha posicionat com a lloc ideal per a celebracions i esdeveniments corporatius, gràcies a la seva versatilitat i entorn privilegiat. L’elecció dels usuaris als ACSI Awards reafirma el seu lideratge a Espanya, convertint-lo en una opció segura per a gaudir de l’estiu amb comoditat, esport i naturalesa.