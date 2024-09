Els veïns de Castellvell esclaten contra l'incivisme a l'Ermita de Santa Anna: apareixen pintades i xeringues

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos veïns de Castellvell han denunciat l'aparició de pintades i xeringues a l'Ermita de Santa Anna. Aquest incident se suma a una llarga llista de problemes que els residents de la zona han estat denunciant des de fa temps. Els veïns, preocupats per l'augment de l'incivisme, fa temps que envien instàncies a l'Ajuntament demanant el tancament de l'Ermita per evitar aldarulls nocturns, pedrades a vehicles i propietats, i altres actes vandàlics.

Tot i aquestes queixes, els veïns asseguren que l'Ajuntament només ha respost que «l'equip de govern és conscient d'aquesta problemàtica i, per aquest motiu, estem buscant opcions tècniques i que compleixin amb la legalitat per mirar de resoldre-ho. Concretament, estem tenint converses amb el cap de Mossos d'Esquadra per aconseguir els permisos necessaris per instal·lar càmeres de seguretat i també estem mirant amb l'arquitecte tècnic municipal l'opció de tancar l'ermita».

Els veïns han expressat, a través de diversos comunicats, la seva frustració, ja que, indiquen que mentre aquestes opcions «s'estudien», es troben amb situacions «cada vegada més greus i perilloses». Per aquest motiu, reclamen una actuació immediata i efectiva per garantir la seguretat i la tranquil·litat de la comunitat.

Et pot interessar: