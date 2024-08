Marc Ribas de 'Joc de Cartes' visita aquest dimecres les muntanyes de Prades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres 7 d'agost, el popular concurs gastronòmic de TV3, Joc de Cartes, ofereix el segon programa de la nova temporada, la vuitena, amb alguns capítols de la versió estiuenca del programa que es podran veure a TV3 i la plataforma 3Cat. Es podrà veure a partir de les 22.05 hores.

El programa d'aquesta nit se centrarà en el Camp de Tarragona. Concretament, el presentador Marc Ribas visitarà les Muntanyes de Prades per trobar el «Millor restaurant de km0».

Ribas començarà per Montblanc, on trobarà Marc Pallàs i Pol Mandri al capdavant de Cal Malgret. A la seva cuina, aquests dos joves restauradors barregen tradició i avantguarda. També anirà fins al D Prades, on la parella formada per Jordi Fort i Montserrat Anguera faran gaudir d'una cuina senzilla amb productes de temporada i proximitat. I, per acabar, visitarà L'Hostelet, on Núria Retamero i Yara Muñoz, mare i filla, ofereixen una cuina de cullera amb clàssiques receptes de la iaia.

Versió d'estiu

Aquesta nova edició arriba amb més emoció gràcies a dues novetats ja conegudes a les edicions de tardor: el Plat Estrella i la possibilitat de canviar una nota.

D'una banda, Marc Ribas triarà el plat estrella del programa, aquell que li hagi agradat més, i que atorgarà mig punt més al restaurant que l'hagi servit. De l'altra, els concursants tindran dret a canviar una de les notes que hagin posat durant el programa. La resta serà com sempre: tres restaurants, tres parelles de concursants i 3.000 euros de premi.

La ruta estiuenca d'aquest pròleg de la 8a temporada comptarà amb un segon capítol centrat a la demarcació: al tercer programa Ribas buscarà el «Millor restaurant del cor de la Costa Daurada», visitant Salou, Cambrils i Vila-seca.

De moment, la setmana passada els espectadors ja van poder veure un primer tastet de la versió estiuenca on Marc Ribas i el seu equip es van proposar trobar el millor restaurant amb sabor a Mar del Maresme en una emissió en què la tensió i l'estratègia dels concursants va prevaler, en moltes ocasions, per sobre del criteri gastronòmic. Aquest dimecres serà el torn de les Muntanyes de Prades.

