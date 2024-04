Vivanco Hernández nega tenir cap sanció per la seva activitat a Botarell

L’empresa Vivanco Hernández SA, empresa dedicada a la trituració d’àrids a Botarell, ha volgut sortir al pas de les acusacions realitzades per veïns del municipi sobre les afectacions que pateixen per la seva activitat. De la mateixa manera, també contradiuen les afirmacions de l’alcalde respecte de l’obertura d’expedients sancionadors. «Ara com ara no existeix cap procediment ferm pel qual se’ns condemni per haver realitzat cap mena d’actuació il·lícita», apunten fonts de l‘empresa.

Des de l’alcaldia de Botarell afirmaven, el passat 17 d’abril, que s’havia decretat el tancament de l’activitat de l’empresa i que el tema havia passat a mans dels Mossos d’Esquadra. Per a Vivanco Hernández, però, la realitat és ben diferent. Afirmen no haver rebut «cap denúncia dels Mossos d’Esquadra, ni de la fiscalia amb relació a cap delicte mediambiental, ni s’ha instruït cap mena de causa penal». És a dir, «no ens han precintat l’activitat», conclouen.

Un altre dels aspectes que l’empresa refuta és que estiguin duent a terme una altra activitat que no sigui l’extracció d’àrids. Els veïns afirmaven que estaven realitzant gestió de residus d’obra, la qual cosa Vivanco Hernández nega completament, «l’empresa no realitza activitats il·lícites, perquè si així fos, no tindria permís d’activitat, ja que s’hauria revocat».

L’empresa també retreu la legitimitat de la denominada ‘plataforma veïnal Salvem els Revallars’, integrada per veïns de finques pròximes a l’explotació. De fet, Vivanco Hernández destaca que la plataforma, «no té personalitat jurídica, no s’ha constituït com associació, ni representa els veïns de Botarell».

Respecte de la situació dels veïns de les finques al voltant del molí d’àrids, en representació dels quals s’expressava Coia Guiu, que afirmava que havien d’acabar venent a l’empresa les seves terres després de patir els efectes de l’activitat de l’empresa, aquesta afirma que «les parcel·les on treballem són propietat d’una altra empresa. En qualsevol cas, les parcel·les es presumeixen lliurement adquirides i venudes pels seus antics propietaris», negant que hi hagi cap mena de pressió als veïns, «no consta fins el dia d’avui, cap informació relativa a queixes o sol·licitud de nul·litat de les compravendes». Totes elles, continuen indicant, «es van realitzar, evidentment, davant notari, que dona fe de la capacitat de les persones o entitats per a contractar».

Encara amb relació a les finques de què disposa l’empresa a Botarell, l’advocat dels veïns dels Revallars, Ivan Hortigüela, afirmava que l’empresa havia expandit la seva activitat a altres per a les quals no tenia permís. A això, Vivanco Hernández afirma que el molí de trituració d’àrids està ubicat a la parcel·la 71 (per a la qual va presentar el projecte): «és impossible» afirma l’empresa, «que es pugui triturar a qualsevol altra parcel·la. Cap altra disposa de màquina trituradora», conclou.

Finalment, un altre aspecte sobre que Vivanco Hernández vol contradir la versió dels veïns és amb relació a la suposada modificació del camí d’accés al molí de trituració d’àrids. L’empresa afirma que al voltant de la seva modificació o no, «tenim un recurs contenciós en marxa al voltant d’això, és a dir, que està en mans del jutjat qualsevol aspecte relatiu a la seva legalitat. Encara no s’ha celebrat la vista judicial i mentre el tema estigui judicialitzat no es pot donar a entendre que Vivanco Hernández hagi comés cap irregularitat».