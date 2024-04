Nou incendi a la planta de compostatge de Botarell

Una dotzena d'unitats dels Bombers de la Generalitat han treballat des d'aquesta matinada en un incendi a la planta de compostatge de Botarell. L'avís l'han rebut a les 01.41 hores. No és el primer cop que hi ha un incendi en aquesta planta, ja que fa un any es va originar un incendi molt gran, el qual continua combustionant de forma «interna i lenta».

Segons explica Bombers, crema una pila de poda d'unes dues hectàrees de superfície. Des del cos han explicat que l'incendi s'ha produït a la mateixa pila afectada fa un any, tot i que desconeixen els motius pels quals ha reviscut el foc.

Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre, tot i que continua la combustió lenta a la zona central. També han protegit les naus, les quals es troben fora de perill.

El foc es trobava molt actiu aquesta matinada i es podien veure grans flames, però s'ha aconseguit confinar a la pila afectada. Segons expliquen des de Bombers, quan la pila fumegi menys, netejaran el perímetre per tal de sectoritzar millor la zona.

Bombers ha confessat que es tracta d'una extinció complicada, ja que aquest tipus d'incendis aconsegueixes apagar l'exterior de la pila deixant-la com si fos una crostra però a l'interior pot seguir cremant. El fet que sigue així comporta que encara que els bombers tirin aigua, aquesta no penetri a l'interior.

A primera hora del matí els bombers han efectuat el relleu i, de moment, deixaran set dotacions per controlar la situació a la planta de compostatge de Botarell.

També estan fent mesurament de l'aire amb seguiment a través del Grup de Riscos Tecnològics (GRIT). Els resultats de toxicitat són negatius, tant cap a Montbrió, on s'ha mesurat primer, com cap a Riudoms, on s'ha desplaçat la columna de fum. Sí que es perceben, però, males olors.

