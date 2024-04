Veïns de Botarell denuncien l’activitat il·legal d’una empresa dedicada a la trituració d’àrids

La plataforma veïnal Salvem els Revallars denuncia l’activitat il·lícita de l’empresa Vivanco Hernandez S.A. A banda d’executar les seves funcions fora de la normativa i els límits urbanístics pactats, genera greus molèsties a escala sonora i ambiental als veïns propers a la zona d’acció.

Vivanco Hernandez duu a terme dues tasques principals: d’una banda, la trituració i classificació d’àrids, i, d’altra, la gestió de residus de la construcció. La problemàtica va començar l’any 2020, segons explica Coia Guiu, membre de la plataforma: «Van instal·lar un molí amb què trituraven terra, enderrocs de cases i vies de tren, etc.».

Per a poder executar la primera activitat necessitaven una llicència ambiental, que, segons explica l’advocat de la plataforma, Ivan Hortigüela, l’ajuntament va atorgar segons el projecte presentat per l’empresa d’instal·lar un molí de trituració a la parcel·la 71, al polígon 3 del poble. Amb tot, durant els anys l’empresa ha expandit la trituració d’àrids a altres finques, i sense el permís de l’Ajuntament.

La segona branca d’activitat de Vivanco Hernández també s’ha executat històricament fora de normativa. Hortigüela explica que per a dur a terme la gestió de residus d’obra, cal l’aprovació prèvia d’un Pla Especial Urbanístic. Si bé aquest està aprovat inicialment per l’Ajuntament, segons explica l’alcalde de Botarell, Lluís Escoda, Hortigüela incideix en el fet que això no és suficient, i que cal que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona.

A banda d’aquestes actuacions, Vivanco Hernandez també ha dut a terme altres infraccions en àmbit urbanístic, com modificar el camí per on els veïns accedeixen a les parcel·les per fer arribar els camions al molí de trituració. De nou, sense els permisos necessaris.

Soroll, pols i extorsions

L’activitat de Vivanco Hernandez també ha generat afectacions en el dia a dia dels veïns propers a la seva zona d’acció, començant per la contaminació acústica que genera la trituració d’àrids. Coia Guiu concreta que l’empresa no segueix uns horaris, i que tant trituren al matí com a la nit.

A més, la pols generada embruta l’aire i els fruiters de les finques. En conseqüència, molts dels veïns han hagut de vendre les seves parcel·les a la mateixa empresa, i a un preu inferior a l’estimat: «Els fan la vida impossible, i, quan veuen que estan desesperats, els compren el terreny», declara Guiu. Des d’alcaldia expliquen que han decretat el tancament de l’activitat de l’empresa, que ha passat a mans dels Mossos d’Esquadra.

A més, Escoda remarca que tant ells com l’Agència de Residus catalana han obert expedients sancionadors, que han acabat en multes: «S’ha d’insistir en aquesta via, perquè precintar l’activitat és molt difícil». Per part dels veïns, Hortigüela explica que al·legaràn contra el pla urbanístic pendent d’aprovació pel Consell Territorial, per així evitar la gestió de residus de la construcció.

