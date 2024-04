Vivanco Hernández niega tener ninguna sanción por su actividad en Botarell

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La empresa Vivanco Hernández SA, empresa dedicada a la trituración de áridos en Botarell, ha querido salir al paso de las acusaciones realizadas por vecinos del municipio sobre las afectaciones que sufren por su actividad. De la misma manera, también contradicen las afirmaciones del alcalde respecto de la apertura de expedientes sancionadores. «Hoy por hoy no existe ningún procedimiento firme por el que se nos condene por haber realizado ningún tipo de actuación ilícita», apuntan fuentes de la empresa.

Desde la alcaldía de Botarell afirmaban, el pasado 17 de abril, que se había decretado el cierre de la actividad de la empresa y que el tema había pasado a manos de los Mossos d'Esquadra. Para Vivanco Hernández, sin embargo, la realidad es bien diferente. Afirman no haber recibido «ninguna denuncia de los Mossos d'Esquadra, ni de la fiscalía con relación a ningún delito medioambiental, ni se ha instruido ningún tipo de causa penal». Es decir, «no nos han precintado la actividad», concluyen.

Otro de los aspectos que la empresa refuta es que estén llevando a cabo otra actividad que no sea la extracción de áridos. Los vecinos afirmaban que estaban realizando gestión de residuos de obra, lo qyue Vivanco Hernández niega completamente, «la empresa no realiza actividades ilícitas, porque si así fuera, no tendría permiso de actividad, ya que se habría revocado».

La empresa también disuade la legitimidad de la denominada ‘plataforma vecinal Salvem els Revallars’, integrada por vecinos de fincas cercanas a la explotación. De hecho, Vivanco Hernández destaca que la plataforma, «no tiene personalidad jurídica, no se ha constituido como asociación, ni representa a los vecinos de Botarell».

Respecto de la situación de los vecinos de las fincas en torno al molino de áridos, en representación de los cuales se expresaba Coia Guiu, que afirmaba que tenían que acabar vendiendo a la empresa sus tierras después de sufrir los efectos de la actividad de la empresa, esta afirma que «las parcelas en las que trabajamos son propiedad de otra empresa. En cualquier caso, las parcelas se presumen libremente adquiridas y vendidas por sus antiguos propietarios», negando que haya ningún tipo de presión a los vecinos, «no consta hasta el día de hoy, ninguna información relativa a quejas o solicitud de nulidad de las compraventas». Todas ellas, siguen indicando, «se realizaron, evidentemente, ante notario, que da fe de la capacidad de las personas o entidades para contratar».

Todavía con relación a las fincas de las que dispone la empresa en Botarell, el abogado de los vecinos de Revallars, Ivan Hortigüela, afirmaba que la empresa había expandido su actividad a otras para las que no tenía permiso. A esto, Vivanco Hernández afirma que el molino de trituración de áridos está ubicado en la parcela 71 (para la que presentó el proyecto): «es imposible» afirma la empresa, «que se pueda triturar en cualquier otra parcela. Ninguna otra dispone de máquina trituradora», concluye.

Finalmente, otro aspecto sobre el qual Vivanco Hernández quiere contradecir la versión de los vecinos es con relación a la supuesta modificación del camino de acceso al molino de trituración de áridos. La empresa afirma que en torno a su modificación o no, «tenemos un recurso contencioso en marcha en torno a eso, es decir, que está en manos del juzgado cualquier aspecto relativo a su legalidad. Todavía no se ha celebrado la vista judicial y mientras el tema esté judicializado no se puede dar a entender que Vivanco Hernández haya cometido ninguna irregularidad».