Gastronomia
El petit poble de Tarragona que s’ha fet famós per les seves magdalenes
Aquest municipi, de 185 habitants, disposa d’un comerç que ven milers de magdalenes cada cap de setmana
Mont-ral, un petit i pintoresc municipi de la comarca de l’Alt Camp amb només 185 habitants, s’ha fet famós pel seu producte estrella i ja és conegut com 'el paradís de les magdalenes’. Aquest poble destaca pel seu forn artesanal, El Forn de Mont-ral, que cada setmana elabora milers de magdalenes que atreuen visitants de tot Espanya.
El seu èxit es deu a la qualitat dels seus productes, elaborats amb ingredients locals i de proximitat. El que va començar com una petita tradició local, ha anat convertint-se en un fenomen que atreu turistes, excursionistes i ciclistes d'arreu d'Espanya, des de Girona fins Aragó, Terol o, fins i tot, Múrcia.
El Forn de Mont-ral ofereix una variada selecció de magdalenes, que van des de les clàssiques de xocolata fins a opcions més innovadores com les de mató amb gerds o les de pinya i coco. A més, els seus productes són elaborats amb dos tipus de farina: blat i espelta integral ecològica, el que garanteix una opció per a tots els gustos i preferències.
No només les magdalenes destaquen a El Forn de Mont-ral. L'establiment també és famós per les seves coques, croissants i pa artesanal, tots elaborats amb massa mare, que poden degustar-se en un entorn únic. En els seus dos punts de venda, el principal a Mont-ral i un altre a Prades, els visitants poden gaudir d’aquests productes en un paisatge envoltat de naturalesa i tranquil·litat.
La botiga principal del Forn de Mont-ral està situada al número 15 del carrer Major i obre tots els dies de la setmana, excepte els dimarts i els dimecres. A més de la botiga a Mont-ral, disposen d'un punt de venda a Prades, ubicat al carrer de la Muralla, que només està obert els dissabtes i diumenges.
El poble de Mont-ral, enclavat entre les Muntanyes de Prades, és ideal per als amants de la naturalesa. Els seus boscos i muntanyes, juntament amb els rius Brugent i Glorieta, fan d’aquest lloc un destí perfecte per a practicar senderisme, escalada i espeleologia. A més, el seu patrimoni monumental, com l’església de Sant Pere i el Molí del Fort, a Farena, afegeix un toc cultural a aquesta escapada gastronòmica.
Com arribar a Mont-ral
Mont-ral està situat a uns 40 quilòmetres de Tarragona. Des de Tarragona, el més ràpid és agafar l’A-27 per després agafar la desviació que porta cap aquest municipi. Des d’allà, un paisatge de turons i valls guia els viatgers fins aquest petit paradís. També és possible arribar en transport públic, encara que les opcions d’autobús són limitades, per la qual cosa el cotxe continua sent l’opció més còmoda.