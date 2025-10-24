Viral
Compte amb aquesta carretera de Tarragona: és una de les més perilloses d’Espanya
En aquesta via s’han registrat 90 accidents i 139 víctimes en els darrers cinc anys
El tram del quilòmetre 17 de l’autovia T-11, a Tarragona, es troba entre els més perillosos del país segons el darrer informe d'Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En els darrers cinc anys, en aquesta via s’han registrat 90 accidents i 139 víctimes, fet que la converteix en un punt negre de gran risc per a conductors.
La T-11, que connecta la ciutat de Tarragona amb la costa i diverses localitats del Camp de Tarragona, és una via molt transitada tant per vehicles particulars com per transport de mercaderies. La seva configuració i l’elevat trànsit la converteixen en un tram especialment sensible a accidents de trànsit.
Segons l’informe d’AEA, Espanya disposa de més de 165.000 quilòmetres de carreteres, dels que prop de 17.700 són autopistes i autovies. Encara que la xarxa espanyola és de les més extenses d’Europa, hi ha trams crítics com la T-11, on la combinació de trànsit intens i certs punts de la via augmenten el risc de sinistres.
L’índex de perillositat mitjana (IPM) de la Xarxa de Carreteres de l’Estat es manté en 8,2, però la T-11 destaca per superar àmpliament la mitjana nacional. Aquest indicador té en compte la freqüència i gravetat dels accidents, així com la densitat de trànsit i la configuració de la carretera, convertint-lo en un referent fiable per avaluar la seguretat viària.
Els experts d’AEA recorden que la major part dels accidents en trams perillosos es deuen a una combinació de factors humans i la falta de manteniment o senyalització adequada. Per això, recomanen als conductors respectar els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i extremar l’atenció als punts crítics.
Així doncs, els conductors que circulin per aquesta carretera de Tarragona han d’extremar precaucions per així evitar accidents. Encara que la T-11 no és la carretera més perillosa d’Espanya, el seu registre de víctimes i accidents la situa com un tram per vigilar de prop.