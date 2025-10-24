Televisió
Un tarragoní descobreix a First Dates una curiosa coincidència amb la seva cita: «Això serà perillós»
Alberto va arribar al programa presentat per Carlos Sobera disposat a conèixer algú especial
Alberto, un jove de 34 anys natural de Tarragona, es va convertir en un dels protagonistes d’un dels programes emesos aquesta setmana de First Dates. Amb ganes de trobar l’amor després de la seva experiència anterior, el tarragoní va arribar al programa disposat a conèixer algú especial. Entre rialles i confessions, Alberto va sorprendre tant els espectadors com a la seva cita amb la seva sinceritat i el seu sentit de l’humor.
La seva cita va ser Kevin, un agent financer de 35 anys originari dels Estats Units que viu a Madrid. Des del primer moment, ambdós van connectar per la seva simpatia i el seu caràcter obert. La conversa inicial va ser fluida i divertida, amb intercanvis sobre els seus gustos, llocs de procedència i peculiaritats, generant un ambient de complicitat.
El moment que va quedar marcat a la cita va arribar quan ambdós van riure, un fet que va cridar l’atenció de Matías Roure, membre de l’equip del programa. “Teniu el mateix riure!”, va exclamar, a la qual cosa Alberto va respondre entre rialles: “Això serà perillós”. Aquesta coincidència es va convertir en el fil conductor de la vetllada i en el moment més comentat del programa.
Més enllà de la coincidència, Alberto i Kevin van descobrir que compartien aficions, com el gust per la música i la diversió en la vida quotidiana. Kevin va confessar que, encara que no és un gran ballarí pel seu origen nord-americà, li encanta moure’s al ritme de la música, mentre que Alberto va destacar la seva alegria i sentit de l’humor.
La química entre ambdós va quedar patent durant tota la cita, en la qual també es van tractar temes més íntims. Kevin va revelar la seva importància per mantenir una vida sexual activa. Ambdós van coincidir en el seu caràcter juganer, encara que van reconèixer que les seves expectatives no coincidien del tot per a una relació romàntica.
Al final de la nit, la parella va compartir un petó que, encara que apassionat, va servir més com a comiat que com a inici d’una relació. Ambdós van coincidir que la seva connexió era més propera a l’amistat. El moment del riure idèntic continuarà sent recordat com l’instant més peculiar de la nit.