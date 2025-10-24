Viral
El poble de Tarragona on es va casar Andrés Iniesta: casament en un castell amb vistes al mar
Al casament van assistir estrelles com Leo Messi, Xavi, David Villa, Carles Puyol, Pep Guardiola o Iker Casillas
El 8 de juliol de 2012, Andrés Iniesta i Anna Ortiz es van casar en un dels racons més exclusius i romàntics de Tarragona, el Castell de Tamarit. La cerimònia, oficiada pel llavors alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, va reunir a més de 300 convidats i un bon nombre d’estrelles, com Leo Messi, Xavi Hernández, Pep Guardiola, Carles Puyol, Vicente del Bosque o Iker Casillas.
El castell on es va celebrar l’enllaç es troba a Tamarit, un poble adscrit al municipi de Tarragona situat al costat de la desembocadura del riu Gaià. El castell, situat sobre un penya-segat amb vistes directes al Mediterrani, és una joia medieval envoltada de pinedes, muralles i una cala d’aigües cristal·lines que s’ha convertit en una de les més fotografiades de la Costa Daurada.
Al llarg dels segles, el castell ha passat per mans de diferents famílies nobles i, al segle XX, va ser adquirit pel milionari nord-americà Charles Deering, qui va emprendre una ambiciosa restauració juntament amb el pintor Ramón Casas. La seva tasca va permetre recuperar bona part de l’esplendor original de la fortalesa, que avui dia llueix en perfecte estat.
Actualment, el castell de Tamarit pertany a un grup especialitzat en esdeveniments i casaments exclusius, i s’ha consolidat com un dels espais més desitjats per a celebracions d’alt nivell a Catalunya. Encara que el casament d’Iniesta és el més mediàtic, el castell també ha acollit cerimònies de parelles internacionals, artistes i empresaris, atrets per la seva barreja d’història, romanticisme i privacitat.
L’entorn de Tamarit ofereix a més una experiència completa per a aquells que desitgen descobrir aquesta part del litoral. Molt a prop del castell es troba la Cala Jovera, una petita platja des de la qual s’obté una de les millors vistes del conjunt emmurallat. També destaquen els senders de l’entorn natural del Bosc de la Marquesa, ideals per a passejos al costat del mar entre pins i vegetació mediterrània.
Tamarit es troba a només 15 minuts amb cotxe del centre de Tarragona i a uns 80 quilòmetres de Barcelona. Des de Tarragona es pot accedir fàcilment per l’autopista AP-7 o per l'N-340, i també amb tren fins a l’estació d’Altafulla-Tamarit, situada a pocs minuts del castell.