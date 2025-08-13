Comerç
Una jove 'ressuscita' una històrica pastisseria de Valls
Desiré Tendero, jove pastissera montblanquina, obre de nou aquest establiment amb una aposta tradicional
Ja fa més d’un any que la pastisseria Santacana de Valls va abaixar la persiana. Valls perdia així un dels seus comerços històrics amb més de seixanta anys de vida. Aquest mes de juny, però, la persiana va tornar a obrir, això sí, amb altre rètol: Ca la Sire. Aquest és el nom de la proposta de Desire Tendero, jove montblanquina que ha decidit emprendre a la capital de l’Alt Camp el seu primer establiment físic.
Tendero es va formar en aquest sector a través de l’espai Conca Activa. Des de llavors, va començar a elaborar productes com torrons, polvorons i figures de pasqua per a botigues i ara es llença a la venda directa en físic. «Coneixia l’espai i m’agradava molt, però desconeixia la importància que tenia pel municipi», apunta Tendero.
Moments abans de la seva obertura, la pastissera reconeix que va «sentir la pressió» del que implicava arrencar una nova iniciativa en un establiment tan emblemàtic. No obstant això, «l’acollida va ser increïble», segons afirma la pastissera. Ca la Sire ja s’ha guanyat en poques setmanes la confiança dels vallencs, que agraeixen que el carrer «torni a tenir vida».
Tendero remarca que el seu negoci «no és una herència directa de Santacana», ja que comparteix sector, però ofereix una proposta completament diferent. La propietària afirma que la seva manera de fer està «a cavall entre la tradició i la modernitat». El producte de Ca la Sire està «inspirat en la pastisseria francesa i en la tradició catalana», però amb un toc d’innovació.
A tall d’exemple, el braç de crema catalana és un dels productes que més està triomfant entre la clientela. A més, el nou establiment també disposa de productes de xocolata belga, caves, vins, mel i oli. De moment, no es poden comprar productes de brioixeria, però la responsable no descarta incorporar-los en algun moment.
«Sense punyetes»
Sí que hi ha una cosa que Tendero té clara, és la seva aposta per la pastisseria «feta des de zero», seguint el llegat dels anteriors propietaris. «Al meu producte no trobaràs conservants ni punyetes» afirma la propietària. L’aposta de Tendero és pels ingredients naturals, remarcant que «una mousse de llimona ha de portar llimona».
La jove montblanquina pot semblar una ‘rara avis’ en un moment de proliferació de les pastisseries en cadena que venen producte congelat. Tot i això, Tendero afirma no sentir-se «estranya». «Crec que el mercat està obert a tothom, hi ha persones que no valoren aquest tipus de pastisseria i sabem que és un producte car», explica la pastissera.
No obstant això, Tendero remarca que encara hi ha «puristes» que demanden «ingredients reals». Una altra cosa que Tendero té clara són les seves ganes d’involucrar-se en la ciutat. La responsable s’ha sentit «molt acollida» per la resta del teixit comercial vallenc i vol participar de les diferents iniciatives que s’engeguin al municipi.