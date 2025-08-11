Societat
Els dos municipis de Tarragona que es colen entre els més feliços d’Espanya
Ambdós pobles destaquen pel seu patrimoni, la seva climatologia, el seu estil de vida o la seva gastronomia
Segons un informe elaborat per Azucarera i la consultora YouGov, dos municipis de la província de Tarragona han aconseguit posicionar-se entre els 80 pobles més feliços d’Espanya aquest 2025. Es tracta de Salou i Cambrils, dues localitats costaneres que, a més d’atreure milers de visitants cada any, ara també destaquen pel benestar que transmeten als qui les coneixen.
L’estudi, que tenia per objectiu identificar els pobles que els espanyols consideren més feliços, ha comptat amb la participació de prop de 2.200 persones adultes. L’enquesta, realitzada a través d’un format mixt —amb una pregunta oberta i quatre de tancades—, ha permès conèixer quins municipis generen una percepció de felicitat més gran, independentment de si els enquestats han estat físicament en ells o no.
Salou s’ha situat a la posició 48 del rànquing nacional, destacant per diversos factors que, segons l’informe, contribueixen al benestar tant de residents com de turistes. Entre ells, es troben la seva climatologia privilegiada, l’àmplia oferta de festes i activitats, l’entorn natural, l’amabilitat de la seva gent, la seva filosofia de vida, la gastronomia local de qualitat, la tranquil·litat que es respira i el seu ric patrimoni cultural.
Per la seva part, Cambrils ocupa la posició 79 de la llista, consolidant així a la província de Tarragona com un referent en qualitat de vida i felicitat. De la mateixa manera que Salou, el municipi de Cambrils ha estat valorat positivament pel seu entorn, el seu estil de vida relaxat i la seva forta identitat gastronòmica i cultural.
Ambdós municipis, enclavats a la Costa Daurada, no només són coneguts per les seves platges i el seu atractiu turístic, sinó que ara també reben un reconeixement simbòlic que reforça la seva imatge com a destinacions on es viu amb un somriure.