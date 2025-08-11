Gastronomia
El bar de Tarragona que arrasa amb els seus entrepans
L’estrella de la casa és el seu 'entrepà del mes’, una proposta creativa i diferent que canvia cada 30 dies
Al cor de Tarragona, molt a prop de la plaça Imperial Tarraco i El Corte Inglés, hi ha una cafeteria que s’ha convertit en un autèntic lloc de peregrinació per als amants dels entrepans: la Cafeteria Oleas. Situada al número 2 del carrer Pau Claris, aquest petit local conquereix diàriament els seus clients amb una carta d’entrepans variada i original. L’estrella de la casa és el seu “entrepà del mes”, una proposta creativa i diferent cada 30 dies que manté els seus clients fidels i expectants.
Entre els seus entrepans més celebrats es troba el de calamars amb salsa romesco, que alguns comparen favorablement amb els mítics entrepans madrilenys. També destaquen opcions com el Priorat, amb llonganissa d’Alforja, mongetes blanques i pa amb romesco, o l’Especial de la casa, que reuneix pa amb tomàquet, llom amb formatge, cansalada, ou i pebrot verd fregit. Tots comparteixen una mateixa filosofia: ingredients senzills, ben elegits i combinacions que sorprenen pel seu sabor.
L’èxit d’Oleas no es queda només en els seus entrepans. Al migdia, el local ofereix un menú amb plats com pollastre al forn, filets de llom, hamburgueses o ous ferrats. Aquesta proposta ha convertit a la cafeteria en una opció perfecta tant per a aquells que treballen a prop com per a aquells que busquen un menjar ràpid sense renunciar a la qualitat.
Les opinions dels clients no deixen lloc a dubtes. Una ressenya a Google afirma: «Solem anar a esmorzar, fan uns entrepans espectaculars i especials. Avui hem anat a menjar i tenen dos menús, un més econòmic que l’altre. Tenen varietat de plats, l’atenció dels cambrers molt bona i el local està bastant ple, i això és bon senyal».
Especial menció mereix l’'entrepà del mes', una iniciativa que ha generat una autèntica comunitat de seguidors. Com n’assenyala un altre d’habitual: «El bar dels meus esmorzars, amb Xavi al capdavant, té un equip molt bo. Cada mes inventa un entrepà diferent. Aquest mes, el de maig, porta dos ous ferrats, xistorra i maionesa».
En una ciutat amb una gran oferta gastronòmica, Cafeteria Oleas ha trobat el seu espai gràcies a una proposta original i saborosa. Ja sigui per a un esmorzar, un dinar o un menjar ràpid, aquest petit bar del centre s’ha guanyat a pols la seva fama d’imprescindible a Tarragona. La cafeteria, que està tancada aquest mes d’agost per vacances, tornarà a obrir al setembre.