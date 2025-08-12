Societat
El poble de Tarragona que es troba entre els més buscats d’Espanya per veure l’eclipsi solar
Aquest municipi es troba al top 5 de destins més buscats després de Terol, Ariza, Guadalajara i Osca
Prades s’ha convertit en una de les localitats més buscades d’Espanya per presenciar l’eclipsi solar total del 12 d’agost de 2026. La seva popularitat es deu a les seves condicions naturals excepcionals per a l’observació astronòmica: un cel net, sense contaminació lluminosa, una altitud favorable i un entorn natural que el converteix en un destí ideal per a aquells que busquen gaudir del fenomen en plena naturalesa.
Segons un informe d’Airbnb, Prades es troba entre els destins més demandats en la ruta de l’eclipsi, juntament amb Terol, Ariza, Guadalajara, i Osca. La plataforma ha registrat un augment del 830 % en les recerques d’allotjaments rurals per a aquests emplaçaments.
El Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades està impulsant des de ja iniciatives per capitalitzar aquesta oportunitat. Ja han començat a gestar-se activitats de divulgació i enguany planegen iniciar un càlcul regressiu públic. Per al dia de l’eclipsi, es preveu organitzar esdeveniments en observació, sempre amb l’ús obligatori d’ulleres homologades.
Aquest esdeveniment astronòmic, el primer del seu tipus a Espanya en més d’un segle, s’espera que provoqui una mobilització massiva de visitants. De fet, el Govern català ha activat una comissió interdepartamental liderada per Salvador Illa i amb la supervisió de Núria Montserrat per coordinar seguretat, divulgació i organització general del fenomen.
El valor de Prades també resideix en el seu potencial com a motor de desenvolupament rural mitjançant l’astroturisme. Gràcies al suport al fenomen i les condicions privilegiades del lloc, s’espera generar un impacte econòmic significatiu en comunitats que manquen gairebé per complet d’infraestructura hotelera, impulsant allotjaments rurals, guies especialitzats i petits negocis locals.
Finalment, aquest eclipsi serà només el primer d’una sèrie de tres que travessaran Espanya durant els anys 2026, 2027 i 2028, obrint una era única d’oportunitats astronòmiques i turístiques. En aquest context, Prades emergeix com un dels destins estrella, pel seu entorn natural privilegiat, la seva projecció científica i la seva capacitat d’atreure visitants en un entorn rural que tradicionalment ha estat al marge del turisme de masses.