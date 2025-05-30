Gastronomia
El poble de Tarragona que s’ha convertit en el paradís de les magdalenes
El municipi, de 185 habitants, disposa d’un comerç que ven milers de magdalenes cada cap de setmana
Mont-ral, un pintoresc poble de només 185 habitants, s’ha guanyat a pols el seu títol de "paradís de les magdalenes". Ubicat a la comarca de l’Alt Camp, aquest encantador enclavament és conegut pel seu forn artesanal, El Forn de Mont-ral, que produeix milers de magdalenes cada setmana.
El seu èxit es deu a la qualitat dels seus productes, elaborats amb ingredients locals i de proximitat. El que va començar com una petita tradició local, ha anat convertint-se en un fenomen que atreu turistes, excursionistes i ciclistes d'arreu d'Espanya, des de Girona fins Aragó, Terol o, fins i tot, Múrcia.
Baix Ebre
La cala més bonica i inaccessible de Tarragona segons National Geographic
Daniel Cabezas Ramírez
El Forn de Mont-ral ofereix una variada selecció de magdalenes, que van des de les clàssiques de xocolata fins a opcions més innovadores com les de mató amb gerds o les de pinya i coco. A més, els seus productes són elaborats amb dos tipus de farina: blat i espelta integral ecològica, el que garanteix una opció per a tots els gustos i preferències.
No només les magdalenes destaquen a El Forn de Mont-ral. El lloc també és famós per les seves coques, croissants i pa artesanal, tots elaborats amb massa mare, que poden degustar-se en un entorn únic. En els seus dos punts de venda, el principal a Mont-ral i un altre a Prades, els visitants poden gaudir d’aquests productes en un paisatge envoltat de naturalesa i tranquil·litat.
Tarragona
El bar de Tarragona que triomfa amb els seus entrepans
Daniel Cabezas Ramírez
La botiga principal d’El Forn de Mont-ral està situada en el número 15 del carrer Major i obre tots els dies de la setmana, excepte els dimarts i dimecres, en un horari de 08:30 a 13:30 hores. A més de la botiga a Mont-ral, disposen d'un punt de venda a Prades, ubicat al carrer de la Muralla, que només està obert els dissabtes i diumenges, també en l’horari de 08:30 a 13:30 hores.
El poble de Mont-ral, enclavat entre les Muntanyes de Prades, és ideal per als amants de la naturalesa. Els seus boscos i muntanyes, juntament amb els rius Brugent i Glorieta, fan d’aquest lloc un destí perfecte per a practicar senderisme, escalada i espeleologia. A més, el seu patrimoni monumental, com l’església de Sant Pere i el Molí del Fort, a Farena, afegeix un toc cultural a aquesta escapada gastronòmica.
Tarragona
El plat típic de Tarragona que és poc conegut a la resta de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Com arribar a Mont-ral
Mont-ral està situat a uns 30 quilòmetres a l’oest de Tarragona. Des de Tarragona, el més ràpid és agafar l’A-27 per després agafar la desviació cap a Mont-ral. Des d’allà, un paisatge de turons i valls guia els viatgers fins a aquest petit paradís. També és possible arribar en transport públic, encara que les opcions d’autobús són limitades, per la qual cosa el cotxe continua sent l’opció més còmoda.