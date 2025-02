El petit poble de Tarragona que s’ha convertit en el paradís de les magdalenes

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mont-ral, un pintoresc poble de només 185 habitants, s’ha guanyat a pols el seu títol de "paradís de les magdalenes". Ubicat a la comarca de l’Alt Camp, aquest encantador enclavament és conegut pel seu forn artesanal, El Forn de Mont-ral, que produeix milers de magdalenes cada setmana.

El seu èxit es deu a la qualitat dels seus productes, elaborats amb ingredients locals i de proximitat. De fet, Mariona Martí, copropietària del forn, ha explicat en diverses entrevistes que "elaborem al voltant de 6.000 magdalenes a la setmana", i ha manifestat que la gran majoria de la producció es ven durant el cap de setmana.

El que va començar com una petita tradició local, ha anat convertint-se en un fenomen que atreu turistes, excursionistes i ciclistes d'arreu d'Espanya, des de Girona fins Aragó, Terol o, fins i tot, Múrcia. “La gent s’aventura a vindre fins aquí per provar les nostres magdalenes", ha explicat Mariona, assenyalant que la seva botiga online també permet que els amants d’aquest dolç gaudeixin dels seus sabors des de qualsevol racó d’Espanya.

El Forn de Mont-ral ofereix una variada selecció de magdalenes, que van des de les clàssiques de xocolata fins a opcions més innovadores com les de mató amb gerds o les de pinya i coco. A més, els seus productes són elaborats amb dos tipus de farina: blat i espelta integral ecològica, el que garanteix una opció per a tots els gustos i preferències.

No només les magdalenes destaquen a El Forn de Mont-ral. El lloc també és famós per les seves coques, croissants i pa artesanal, tots elaborats amb massa mare, que poden degustar-se en un entorn únic. En els seus dos punts de venda, el principal a Mont-ral i un altre a Prades, els visitants poden gaudir d’aquests productes en un paisatge envoltat de naturalesa i tranquil·litat.

La botiga principal d’El Forn de Mont-ral està situada en el número 15 del carrer Major i obre tots els dies de la setmana, excepte els dimarts i dimecres, en un horari de 08:30 a 13:30 hores. A més de la botiga a Mont-ral, disposen d'un punt de venda a Prades, ubicat al carrer de la Muralla, que només està obert els dissabtes i diumenges, també en l’horari de 08:30 a 13:30 hores.

El poble de Mont-ral, enclavat entre les Muntanyes de Prades, és ideal per als amants de la naturalesa. Els seus boscos i muntanyes, juntament amb els rius Brugent i Glorieta, fan d’aquest lloc un destí perfecte per a practicar senderisme, escalada i espeleologia. A més, el seu patrimoni monumental, com l’església de Sant Pere i el Molí del Fort, a Farena, afegeix un toc cultural a aquesta escapada gastronòmica.

Com arribar a Mont-ral

Mont-ral està situat a uns 30 quilòmetres a l’oest de Tarragona. Des de Tarragona, el més ràpid és agafar l’A-27 per després agafar la desviació cap a Mont-ral. Des d’allà, un paisatge de turons i valls guia els viatgers fins a aquest petit paradís. També és possible arribar en transport públic, encara que les opcions d’autobús són limitades, per la qual cosa el cotxe continua sent l’opció més còmoda.