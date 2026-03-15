Mobilitat
Les obres al túnel del Garraf canvien des d’aquest dilluns el servei de Rodalies al sud durant tres o quatre mesos
L’oferta de busos augmentarà en 14.400 places i hi haurà via única entre les estacions de Sitges i Garraf
Les obres al túnel del Garraf comencen aquest dilluns i obligaran a modificar el servei ferroviari al corredor sud de Rodalies i Regionals durant un període previst d’entre tres i quatre mesos. Els treballs faran que la circulació es realitzi per via única entre les estacions de Sitges i Garraf, el que comportarà ajustos en les freqüències de la línia R2 Sud i l’activació d’un pla alternatiu amb autobusos que usuaris i alcaldes del territori veuen amb desconfiança.
Davant d’això, la consellera Sílvia Paneque creu que el pla és «adequat», però no descarta fer canvis. També es reforçarà l’oferta de busos ja existent amb 14.400 places addicionals. L’objectiu de les obres és reforçar la protecció de les instal·lacions davant l’acció del mar.
Les actuacions al túnel del Garraf ja estaven planificades abans de la crisi de Rodalies i inclouen intervencions en un túnel, dos viaductes i un pas inferior amb l’objectiu de reforçar l’estructura i millorar la protecció de les instal·lacions.
Els treballs, que executarà Adif amb un pressupost de més de 3 milions d'euros, també preveuen actuacions de consolidació i impermeabilització per augmentar la durabilitat de la infraestructura. Tanmateix, les obres no tenen una data fixa de final tancada.
Baix Penedès
Paneque preveu que les obres al túnel del Garraf durin «entre tres i quatre mesos»
Redacció ACN
Servei per via única a Rodalies
Pel que fa al servei de Rodalies, la línia R2 Sud continuarà operativa però amb freqüències ajustades per adaptar-se a la circulació en via única. Entre Barcelona i el Prat de Llobregat circularan vuit trens per hora i sentit, mentre que entre Barcelona i Castelldefels n’hi haurà sis.
El tram fins a Garraf disposarà de quatre trens per hora i sentit i la connexió amb Sant Vicenç de Calders quedarà limitada a dos trens per hora i sentit, que circularan en doble composició per augmentar la capacitat de passatgers. També hi haurà trens de reserva a Sant Vicenç de Calders i a Vilanova i la Geltrú per optimitzar la capacitat del tram afectat.
Reforç del busos
Els usuaris dels Regionals del sud seran els que notaran més canvis. Durant el període d’obres, els viatgers aniran en tren fins al Prat de Llobregat i des d’allà continuaran el trajecte fins a Sant Vicenç de Calders amb autobús.
A partir d’aquesta estació es reprendrà el servei ferroviari habitual cap a Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa o PortAventura. A més, en dies feiners dos trens al matí cap a Barcelona i dos a la tarda en sentit sud faran un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès, fet que allargarà el temps de viatge en uns 40 minuts però permetrà mantenir connexions directes amb la capital catalana.
El pla alternatiu també inclou el reforç de diverses línies d’autobús interurbanes que coincideixen amb el corredor ferroviari afectat. En total, l’oferta augmentarà en unes 14.400 places addicionals, especialment en connexions entre Barcelona i municipis del Garraf i del Baix Penedès com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o Calafell. També s’ha previst un nou servei d’autobús amb dues expedicions per sentit que enllaçarà Altafulla, Torredembarra i Barcelona en hora punta.
Pla alternatiu «mal fet»
Tot i aquestes mesures, la plataforma Dignitat a les Vies considera que el pla alternatiu «està mal fet» i alerta que els transbordaments previstos entre bus i tren a estacions com Sant Vicenç de Calders o el Prat de Llobregat, d’entre dos i quatre minuts, són difícils de complir.
Des del territori, diversos alcaldes també han expressat preocupació per les afectacions que les obres poden tenir sobre la mobilitat diària, tot i que coincideixen a considerar necessàries les actuacions per millorar la infraestructura.
En aquest sentit, alcaldes del Garraf admeten que els treballs són importants però temen les afectacions que poden provocar durant els pròxims mesos. Alguns municipis també han impulsat mesures complementàries, com serveis d’autobús directes cap a Barcelona, per reduir l’impacte dels canvis en el servei ferroviari.
Davant d'això, la consellera Sílvia Paneque creu que el PAT és «adequat», ja que s'ha «planificat amb alcaldes, alcaldesses i plataformes». Així mateix, defensa que si en els primers dies es noten «deficiències o millores a implementar», es faran els canvis necessaris.