MOBILITAT
Usuaris i alcaldes desconfien del Pla Alternatiu de Transport elaborat per les obres als túnels del Garraf
Consideren que els viatgers patiran encara més per arribar en tren fins a Barcelona a partir de dilluns
Usuaris i alcaldes desconfien del Pla Alternatiu de Transport (PAT) elaborat per Renfe i el Departament de Territori per minimitzar els efectes de les obres als túnels del Garraf que començaran aquest dilluns i que s'allargaran «fins al juny». La plataforma Dignitat a les Vies creu que el pla està mal dissenyat i que els transbords previstos d'entre dos i quatre minuts a Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat són impossibles de complir, fet que incrementarà «l'angoixa» dels passatgers. Els alcaldes de Valls i Montblanc (R13) se senten desinformats i desconnectats de Barcelona, mentre que al Garraf i a Torredembarra confien en els autobusos per minimitzar els efectes de les obres a la xarxa ferroviària.
Els usuaris del sud del país són els que més notaran els efectes del tall dels túnels del Garraf, situats entre les estacions de Garraf i Sitges. El PAT farà que mentre durin els treballs els viatgers dels Regionals (R13, R14, R15, R16 i R17) vagin en tren fins a Sant Vicenç de Calders, on hauran d'agafar un autobús fins al Prat de Llobregat per, després, tornar a pujar a un tren fins a Barcelona. Els únics trens que passaran pels túnels són els de l'R2 Sud, que tindran dues circulacions per hora i per sentit.
La Plataforma Dignitat a les Vies creu que el PAT «està mal fet», en paraules de la seva portaveu, Anna Gómez. «Està pensat per un tall de mercaderies, no per persones que tenen una necessitat essencial d'anar a Barcelona», ha etzibat. La principal crítica és que els transbords entre bus i trens que s'han previst «són d'entre dos i quatre minuts». «Ells físicament han pujat a un tren i ho han cronometrat?», s'ha preguntat Gómez, que troba que és impossible de complir.
Pel que fa a haver de fer transbord al Prat, Gómez ha indicat que la solució «podia ser bona sempre que també hi haguessin busos que anessin directes fins a Barcelona». Paral·lelament, ha defensat «potenciar» l'estació del Prat pel fet que els usuaris del sud puguin anar més fàcilment a l'aeroport sense haver d'arribar a Sants per, després, retrocedir. Tanmateix, els viatgers temen que «al Prat i Bellvitge hi ha avaries de forma recurrent», amb la qual cosa el tram final de trajecte es pot complicar.
L'alternativa dels trens dos trens diaris per sentit que passaran per Vilafranca, des de Dignitat a les Vies tampoc la veuen clara. La raó és que les obres que s'estan fent «no estan acabades», amb la qual cosa els temps de viatge que s'han previst no creuen que es puguin complir.
Amb tot, ha avançat que els usuaris aniran assenyalant els entrebancs que estima que es trobaran i ha valorat positivament «que hagin dit que serà un PAT viu», amb la qual cosa veu marge per poder fer canvis i ajustos sobre la marxa.
Poc optimisme des dels municipis
Des dels municipis la perspectiva no és millor. Els alcaldes de la línia R13 ja fa temps que exigeixen un millor servei ferroviari i darrerament s'han organitzat per, conjuntament, reclamar millores. Així, el proper 8 d'abril, alcaldes de Valls, Montblanc, Roda de Berà, Borges Blanques i Juneda, entre altres, es reuniran amb el Secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, per abordar la situació. «La província de Tarragona som la gran oblidada, esperem que aviat pensin en els ciutadans que vivim en aquest àmbit», ha defensat l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré.
Cal tenir en compte que, en condicions normals, des de Valls tan sols hi ha quatre trens al dia per anar cap a Barcelona i quatre més per tornar, i que des de mig matí fins al migdia la circulació està tancada perquè és quan es fa el manteniment de la línia. Per aquests municipis, els talls al Garraf són la gota que fa vessar el got d'un servei «deficient». «Anar a Barcelona serà com una gimcana», ha expressat Farré. «Mentre durin les obres, paciència; estem patint la manca d'inversions i esperem que les obres siguin per millorar i que en el futur puguem viatjar en condicions òptimes», ha remarcat.
Des de Montblanc, l'alcalde Marc Vinya ha lamentat no haver rebut informació directa per part d'Adif o Renfe sobre el tall i les conseqüències per als usuaris. Respecte el PAT, Vinya ha confiat que sigui «la millor fórmula» per als viatgers i ha reclamat que les obres durin «el mínim temps possible».
Escepticisme al Garraf
Al Garraf, els alcaldes de Vilanova i la Geltrú i Sitges, Juan Luis Ruiz i Aurora Carbonell, veuen les obres al túnel del Garraf com a «importants i necessàries» però temen les «inevitables» afectacions que, durant un mínim de tres mesos, tindran sobre la mobilitat dels veïns dels dos municipis. Unes afectacions, «confien i esperen», que es minimitzin al màxim amb el pla alternatiu habilitat pel Departament de Territori, Renfe i Adif.
El batlle de Vilanova, per exemple, ha agraït que s'hagin atès les reclamacions del territori i que les dues línies de bus que surten del municipi s'hagin reforçat amb 4.000 places extra diàries i que, finalment, siguin dos els trens per hora i sentit que passin pel tram afectat per les obres. «Esperem que es compleixin els terminis i que en tres mesos el servei de Rodalies recobri la normalitat i la confiança dels usuaris», ha assenyalat Ruiz.
Des de Sitges, la seva alcaldessa, Aurora Carbonell, no ha amagat la seva preocupació pel fet que els veïns del municipi puguin ser dels més afectats per les obres. Aquí, ha recordat que els usuaris han perdut la confiança en Rodalies i que amb dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Garraf, la gran majoria optaran pel bus, el que farà que en hora punta arribin plens a Sitges.
«Molta gent no agafarà el tren i quan vagin a buscar el bus n'hauran d'esperar dos o tres perquè vindran plens de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. És la tempesta perfecta. És per això que hem demanat a la conselleria que en funció de com vagin les coses posin busos directes des de Sitges», assenyala Carbonell.
Tant Ruiz com Carbonell lamenten també que la conselleria no hagi accedit a la gratuïtat de la C-32 mentre durin les obres per l'alt cost econòmic que suposaria. Ambdós asseguren que moltes persones optaran pel vehicle privat per fer els desplaçaments i que obrir barreres durant aquests mesos, com es va fer després de l'accident de Gelida, «hauria facilitat molt les coses».
Sigui com sigui, els batlles han apuntat que ara només queda veure «com va la cosa» i confiar en la «flexibilitat» de tots els agents implicats per adaptar el pla de mobilitat alternatiu per adaptar-lo a les necessitats que vagin sorgint. De moment, la conselleria de Territori ha emplaçat els alcaldes afectats a una reunió en dues setmanes per fer una primera avaluació.
Els ajuntaments s'espavilen
On esperen poder minimitzar la problemàtica és a Torredembarra i Altafulla. El consistori torrenc ha aconseguit que el Departament de Territori sufragui el cost de dos autobusos directes diaris -un d'anada i un de tornada-, que sortiran d'Altafulla, passaran per Torredembarra i aniran fins a Barcelona sense fer més parades. L'alcalde de la localitat, Vale Pino, ha destacat que les obres són «absolutament necessàries per un tema de seguretat que és molt evident» i que aquest autobús funcionarà com a «reforç del Pla Alternatiu de Transport» dissenyat per Renfe.
L'horari dels busos s'ha acabat de definir aquest dimecres d'acord amb els viatgers. Sortiran d'Altafulla a les 6.00 i a les 16.30, i tornaran de Barcelona a les 7.50 i 18.20 hores. Faran tres parades a Altafulla, quatre a Torredembarra i tres més a Barcelona. «Necessitem que aquest servei funcioni perquè el que volem és que quedi instaurat, juntament amb algun altre trajecte, en la nova concessió de mobilitat de transport que hi haurà a partir de l'1 de gener del 2028», ha apuntat Pino. Per pujar-hi es podrà fer servir la targeta T10-120, que permet fer deu viatges en quatre mesos per 40 euros.
Veient que Torredembarra i Altafulla tindran aquest servei complementari, Valls també l'ha demanat. «Estic esperant resposta», ha manifestat Farré. En canvi, a Falset van decidir prendre la iniciativa, coincidint amb el tall de Gelida de finals de gener i el col·lapse de l'R15, per on no hi passen trens des de fa més d'un mes, i que va deixar tot el Priorat aïllat a nivell ferroviari. «Vam decidir que els diumenges l'ajuntament pagaria un autobús d'emergència i excepcional per anar a Barcelona», ha explicat l'alcalde Carlos Brull.
Tot i el tall de l'R15, els diumenges Renfe no habilita el servei alternatiu de bus, amb la qual cosa la mobilitat es complica. Tot i que va ser el consistori qui va agafar el lideratge, amb converses posteriors amb Territori es va acordar que seria el Departament qui n'assumeixi el cost. «Primer va ser un bus de 55 places i ara n'hem hagut de posar un de 71, i va ple», ha subratllat Brull. Així, surt de Falset a les 6 de la tarda, para a Reus i a Tarragona i arriba a Barcelona a quarts de nou del vespre. Allà, recull viatgers i torna cap al Priorat. A més, és gratuït i els veïns tan sols s'han d'apuntar prèviament al consistori, que passa la llista al conductor.