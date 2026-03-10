MOBILITAT
Paneque preveu que les obres al túnel del Garraf durin «entre tres i quatre mesos»
La consellera diu que el pla alternatiu de transport dissenyat està «ben dimensionat» però es millorarà si cal
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que les obres dels túnels del Garraf, que començaran dilluns 16 de març, duraran «entre tres i quatre mesos». «Són obres que no seran les definitives, però impliquen una millora en l'àmbit intern del túnel», ha apuntat Paneque en la roda de premsa del Consell Executiu.
Paneque considera que el pla alternatiu de transport dissenyat amb Renfe està «ben dimensionat» i es mantindrà «mentre durin les obres i en la represa del servei, per garantir la mobilitat». Així mateix, s'ha obert a fer canvis al pla «si es detecten millores» possibles, com va fer-se en el cas de l'R3. El pla de transport alternatiu recull aportacions d'entitats locals, plataformes del territori i de la plataforma Pacte del Penedès Marítim.
Durant el temps d'obres, el tram entre les estacions de Sitges i Garraf es farà per via única. Així, s'ajustaran les freqüències de pas de la línia R2 Sud i s'establiran busos per als usuaris dels Regionals del sud. També es reforçaran els autobusos interurbans operatius en el corredor.
A la línia R2 Sud, la connexió Barcelona – El Prat de Llobregat oferirà vuit trens per hora i sentit, mentre que a la Barcelona – Castelldefels n'hi haurà sis, a la Barcelona – Garraf quatre i a la Barcelona – Sant Vicenç de Calders dos. En aquest últim cas els dos trens circularan en doble composició, és a dir, amb el doble de capacitat per encabir viatgers.
També hi haurà un tren de reserva a Sant Vicenç de Calders i un altre a Vilanova per optimitzar al màxim la capacitat disponible del tram afectat per les obres i mantenir, alhora, la connexió amb tots els municipis del corredor.
En paral·lel, es reforçaran diverses línies d'autobusos que ofereixen recorreguts coincidents amb els serveis ferroviaris afectats, especialment a diverses poblacions del Garraf i del Baix Penedès.
D'altra banda, pel que fa als serveis Regionals del Sud, el tram Barcelona – El Prat de Llobregat s'oferirà amb el servei habitual de tren. El tram entre el Prat i Sant Vicenç de Calders serà directe amb autobús i el de Sant Vicenç amb Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa i PortAventura també es farà en tren tal com és habitual.
A més, en dies feiners, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda faran un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès, que suposarà un increment d'uns 40 minuts en el temps total de viatge. Segons el Departament de Territori, la mesura permet mantenir connexions directes amb Barcelona.
Renfe també ha establert un servei especial d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per als serveis Regionals Sud. D'aquesta manera es crea una connexió amb els serveis ferroviaris entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb servei habitual, o bé amb el metro i els busos metropolitans.
L'oferta s'incrementa, a més, amb 14.400 places noves d'autobús, a partir del reforç de diverses línies en les hores punta. En són exemples la connexió Barcelona – Sitges amb la línia e16, que tindrà 2.280 places més, o la Barcelona – Vilanova amb la e15.1, que en guanyarà 2.400.
Alhora cal destacar que s'establirà un nou servei d'autobús amb dues expedicions per sentit per cobrir l'hora punta al matí i la tornada a la tarda que enllaçarà Altafulla, Torredembarra i Barcelona, en resposta a les peticions formulades pels municipis afectats.