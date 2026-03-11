MOBILITAT
Altafulla i Torredembarra tindran dos busos diaris per sentit directes a Barcelona mentre duri el tall del Garraf
Hi haurà tres parades a Altafulla, quatre a Torredembarra i tres més a la capital catalana
Altafulla i Torredembarra tindran dos busos diaris per sentit directes a Barcelona mentre durin les obres a la xarxa ferroviària als túnels del Garraf, que han de començar aquest proper dilluns i s'han d'allargar fins al juny. El reforç funcionarà de dilluns a divendres i serà complementari al Pla Alternatiu de Transport habilitat per Renfe i el Departament de Territori.
Hi haurà tres parades a Altafulla, quatre a Torredembarra i tres més a Barcelona. El primer autocar sortirà a les 6 del matí i el segon a les 16.30 hores. De tornada, els busos sortiran de Barcelona a les 7.50 i a les 18.20 hores. Els trajectes duraran 1 hora i 50 minuts.
Les parades a Altafulla seran al Bufet d'Altafulla, a les piscines i a l'avinguda Marquès de Tamarit. A Torredembarra seran al passeig Miramar a l'alçada del passeig de la Sort i a l'alçada de la Sala del Mar, a la canonada entre Comarques Catalanes i Molí de Vent, i al CEIP Antoni Roig. Finalment, a Barcelona el bus s'aturarà a plaça Espanya amb Gran Via, a la cantonada de Gran Via i carrer Urgell i finalitzarà i començarà els trajectes a passeig de Gràcia, 36.
L'Ajuntament de Torredembarra ha apuntat que «si el funcionament del servei ho requereix, es podran dur a terme alguns ajustos en els horaris per optimitzar els recursos». Pel que fa al cost del servei, amb la targeta T-10 de 120 dies el preu del trajecte és de 4 euros per viatge. Durant els primers dies de funcionament, a les parades hi haurà també un autobús complementari on es podran adquirir les targetes de transport. En tot cas, sempre es poden comprar a l’estació d’autobusos de Tarragona. La recàrrega de la targeta es podrà dur a terme al mateix autobús.
L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha celebrat que s'hagi habilitat aquest servei després de les peticions del consistori al Departament de Territori.