MUNICIPAL
Cambrils defineix els projectes pendents del 2026: «Volem una revolució urbanística històrica»
El govern cambrilenc va fer balanç del primer any de mandat amb l'urbanisme com a índex
El govern municipal de Cambrils va fer balanç aquest dilluns del primer any de mandat entre NMC, PSC i PP repassant les propostes pendents d’aquest 2026. Durant una trobada amb mitjans de comunicació, l’àmbit urbanístic va ser el més analitzat, aflorant projectes que haurien d’impulsar-se enguany per dur a terme el que l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va descriure com una «revolució urbanística històrica». El batlle va destacar els treballs del carrer Orquídies com «la gran obra d’aquest mandat», a l’espera de començar el procediment per portar-los a terme a partir de Setmana Santa.
El projecte pretén generar una «artèria de comunicació» cap a les urbanitzacions de Ponent del municipi, de la mateixa manera que les primeres propostes impulsades a principis d’enguany: les avingudes del Baix Camp i Diputació. La primera, que va iniciar a finals de febrer amb un pressupost d’execució de 3 milions d’euros, preveu vuit mesos de treballs per pacificar l’antiga N-340 i transformar-la en una via urbana. En el cas de l’avinguda Diputació, es preveu ampliar el tram i millorar la circulació dels vehicles.
El seguit de promeses del govern municipal també s’ampliava amb la «transformació» del Nucli Antic del municipi, que preveu finalitzar enguany l’entorn referent al Mercat Municipal. Per a l’edifici històric, el consistori aprovava ara fa una setmana un projecte de renovació dels interiors i parades, i la licitació posterior dels vuit establiments. La proposta per remodelar l’entorn del Mercat també inclourà millores exteriors, així com transformacions als carrers de la Verge del Camí i de Jacint Verdaguer.
La renovació del Nucli Antic també planteja una «profunda» millora de les zones de la Pallisa i l’Eixample Vila. El consistori tornarà a presentar aquests projectes a la convocatòria Pla de Barris de la Generalitat per aconseguir part del finançament. Altres iniciatives que figuren a la llista són la construcció del Palau d’Esports, que actualment pateix modificacions al projecte i preveu impulsar-se a inicis de l’any vinent o l’avinguda Joan XXIII, que enllaçarà el traçat urbà amb el tramvia.
Espines
Més enllà de l’àmbit urbanístic, l’Ajuntament té pendent diferents iniciatives socials. Les més espinoses són «la disconformitat» amb el contracte de la brossa o la situació que gestiona el govern amb els treballadors municipals respecte a les condicions laborals. L’alcalde i els sindicats de treballadors van reunir-se el passat divendres, tot i que actualment «no hi ha avenços».
Pròximament, també s’espera portar endavant el projecte de la Via Verda de la Costa Daurada, pendent de l’aprovació del conveni amb Adif, així com l’impuls, amb iniciativa privada, de solars al Pinaret i les Comes per crear habitatges públics, la licitació de guinguetes per iniciar la temporada per Setmana Santa o la construcció del Teatre Auditori, a l’espera del finançament privat o del Govern a través del Pla de Barris.