Policial
La coreana que va aparèixer caminant desorientada per l’AP-7: un cas resolt pels Mossos a Tarragona
La clau de la investigació va ser un codi QR que els Mossos van descobrir amb una numeració que portava a sobre
Una dona de nacionalitat coreana, de 55 anys, va aparèixer el 2024 caminant desorientada pel voral de l’AP-7 a l’altura d’Altafulla. La troballa va activar una investigació dels Mossos d’Esquadra, que van tractar d’esbrinar la identitat de la dona i com havia arribat fins allà.
La clau va ser un codi QR amb una numeració que portava a sobre. Seguint aquest rastre, els investigadors van descobrir que la dona havia abandonat un centre mèdic situat a Saint-Laurent-du-Pont, a França, des d’on havia viatjat amb autobús fins a Catalunya. La col·laboració amb la Gendarmerie francesa va permetre finalment identificar-la i facilitar el retrobament amb la seva família.
Aquest és només un dels diferents episodis de desaparicions que els investigadors dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Campclar, a Tarragona, han hagut d’abordar en els darrers anys, amb situacions que van des de fugues voluntàries fins a recerques internacionals.
Un altre dels casos va ser el d’un menor de 15 anys de Tarragona que va desaparèixer del seu domicili. Després de parlar amb el seu entorn, els investigadors van descobrir que el jove havia conegut una persona a través d’una aplicació mòbil i que havia viatjat fins a Màlaga per conèixer-la. La col·laboració amb la Policia Nacional va permetre localitzar el menor i avisar els seus pares perquè es fessin càrrec.
També es va donar el cas d’una dona que va denunciar la desaparició del seu marit, d’origen africà. Els agents van aconseguir localitzar l’home, que va explicar que havia decidit posar fi a la relació i començar una nova vida, mentre la seva parella no acceptava la ruptura. En aquest tipus de situacions, la persona localitzada decideix si vol que s’informi o no a qui va presentar la denúncia sobre el seu parador.
En una altra investigació, una família de Tarragona va denunciar la desaparició del pare, que es dedicava a comprar cotxes a Alemanya per portar-los a Espanya. Feia dues setmanes que no donava senyals de vida fins que els Mossos van aconseguir localitzar-lo en un hospital de Berlín, on havia estat ingressat després de patir un accident que el va deixar inconscient.
Tanmateix, no tots els casos tenen un final feliç. Així va passar amb la desaparició d’una veïna de Torredembarra, que va estar vuit dies en parador desconegut. Els Mossos van activar diferents dispositius de recerca, inclòs l’helicòpter i la unitat aquàtica, i van revisar càmeres de seguretat i estacions de tren, ja que la dona solia desplaçar-se en transport públic.
Finalment, va ser localitzada sense vida a prop de l'skate park del parc del Francolí, a Tarragona, després que els investigadors recorreguessin, fins i tot, els trajectes habituals que solia fer caminant.
Durant l’any 2025, els Mossos d’Esquadra van investigar 372 denúncies per desaparició de persones al Camp de Tarragona, una vintena més que l’any anterior. A tot Catalunya es van instruir 3.682 casos, amb una mitjana de deu denúncies al dia.
Segons les dades policials, el 98% de les desaparicions es resolen. Les xifres també mostren un lleuger augment dels casos entre menors d’entre 13 i 17 anys, així com entre persones majors de 65 anys.