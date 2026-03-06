Gastronomia
Què es podrà menjar al nou bufet lliure que obrirà a Reus? Més de 350 plats en 1.400 m²
El restaurant obrirà al parc comercial Daily del Tecnoparc i generarà entre 30 i 40 nous llocs de treball
El nou bufet lliure que obrirà pròximament a Reus comptarà amb una oferta gastronòmica molt àmplia. El restaurant, impulsat per la cadena valenciana Colonial Buffet, inclourà més de 350 plats diferents.
L’establiment obrirà les seves portes al parc comercial Daily, situat al Tecnoparc, i ocuparà un espai de 1.400 metres quadrats. La inauguració està prevista per a finals de març, encara que dependrà del ritme final de les obres que s’estan realitzant al local.
La proposta gastronòmica estarà organitzada en diferents zones temàtiques. Els clients trobaran barres d’amanides i entrants freds, a més d’àrees dedicades a carns a la brasa, peix i marisc, pensades per oferir una gran varietat d’opcions en un mateix espai.
Entre els plats disponibles hi haurà pizzes elaborades en forn de pedra, diferents tipus de pasta i especialitats asiàtiques com el sushi. També s’oferiran arrossos i paelles inspirades en la cuina valenciana, un dels segells característics de la cadena. El recorregut gastronòmic es completarà amb una àmplia zona de postres.
A més de la seva oferta culinària, el nou restaurant suposarà també la creació de feina a la ciutat. El projecte preveu generar entre 30 i 40 llocs de treball, amb perfils que inclouen personal de cuina, sala, logística i administració.