El poble de Tarragona que vol una piscina gegant per fer surf i que divideix els veïns
El projecte preveu construir una gran llacuna artificial vinculada a un càmping i generar fins 150 llocs de treball directes
El municipi de Cunit podria disposar pròximament d'una gran piscina d’onades per practicar surf durant tot l’any. El projecte, vinculat a la construcció d’un càmping-resort als terrenys de la històrica masia de Cal Pla, continua avançant en la seva tramitació urbanística i ha tornat a debatre’s en el ple municipal.
La iniciativa planteja la creació d’una gran llacuna artificial equipada amb tecnologia capaç de generar onades per a surfistes de diferents nivells. L’espai inclouria diverses zones diferenciades, amb àrees destinades a usuaris experimentats i altres de pensades per a aquells que vulguin iniciar-se en aquest esport.
El projecte, anomenat Wavegarden Barcelona-Cunit, forma part d’un complex turístic més ampli que preveu la rehabilitació de la masia de Cal Pla i els seus jardins. Aquest edifici històric s’integraria dins del recinte com un dels elements centrals del futur resort, que pretén combinar allotjament turístic, activitats esportives i espais de restauració.
Segons els promotors, la iniciativa suposaria una inversió propera als 40 milions d’euros i podria generar uns 150 llocs de treball directes i al voltant de 390 d’indirectes. A més, les estimacions apunten que la instal·lació podria atreure més de 100.000 visitants l’any, fet que suposaria un impuls econòmic per al municipi.
Tanmateix, el projecte també ha generat oposició entre part de la població i algunes entitats ecologistes. Aquests col·lectius alerten del possible impacte ambiental de la infraestructura i del consum d’aigua que podria requerir la piscina d’onades, especialment després dels anys de sequera que ha viscut Catalunya.
Des del govern municipal, en canvi, defensen que la iniciativa compleix els requisits urbanístics i ambientals exigits per l’administració. El consistori considera que el projecte pot representar una oportunitat per diversificar l’economia local i reforçar l’oferta turística de Cunit.