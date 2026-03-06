Viral
Els 3 barris més rics de Tarragona: ingressos que superen els 6.500 euros al mes per llar
Les famílies d’aquestes zones ingressen el doble que la mitjana de Tarragona, amb un cost de vida alt però assumible
La ciutat de Tarragona mostra forts contrastos econòmics entre els seus barris, i l’informe més recent de la Generalitat ho deixa clar. Al cim del rànquing es troba Els Músics, un barri residencial de Llevant on la renda mitjana de les llars supera els 6.500 euros mensuals, pràcticament el doble que la mitjana de la ciutat, situada en 3.326 euros.
Juntament amb Els Músics, altres zones destacades pel seu alt poder adquisitiu són Boscos i la Vall de l’Arrabassada, amb rendes mitjanes de 5.197 i 4.811 euros, respectivament. Aquestes àrees comparteixen característiques similars: habitatges unifamiliars, baixa densitat de població i un perfil socioeconòmic elevat, que els permet mantenir un marge econòmic ampli malgrat el cost de vida elevat.
La despesa mitjana en aquests barris supera els 4.600 euros mensuals, però els ingressos garanteixen un marge que permet a les famílies afrontar despeses quotidianes i estalviar. Aquest equilibri entre ingressos i costos distingeix als barris de Llevant d’altres zones de la ciutat, on el desajust entre ambdós és més freqüent.
L’informe també reflecteix que a la capital tarragonina els barris cèntrics presenten una situació intermèdia. La Part Alta i la Part Baixa, encara que amb preus d’habitatge i serveis més elevats, registren rendes per sota de la mitjana de la ciutat, amb ingressos que oscil·len entre 2.400 i 2.700 euros, mostrant que no tots els barris de Tarragona gaudeixen del mateix nivell econòmic.
La situació és especialment delicada als barris de Ponent, com La Floresta, Bonavista i Sant Salvador, on les rendes se situen entre 2.100 i 2.600 euros, mentre que el cost de la vida s’aproxima o, fins i tot, supera els 2.900 euros. A Torreforta hi ha sectors on els ingressos poden superar els 3.000 euros, però el desajust entre despeses i ingressos continua sent significatiu.
Campclar és el cas més extrem, amb cases on el dèficit mensual pot arribar al miler d’euros; als blocs ubicats entre els carrers Riu Ter, Riu Llobregat i Riu Brugent, els ingressos mitjans amb prou feines arriben a 1.595 euros al mes. Les desigualtats econòmiques també es perceben dins d’un mateix barri, com succeeix a Sant Pere i Sant Pau.
A l’entorn de la plaça de la Sardana, la renda mitjana és baixa i insuficient —1.982 euros— per cobrir les despeses habituals, que s’acosten als 2.600 euros; tanmateix, a la zona propera a la Universitat, els ingressos ascendeixen fins 3.200 o 3.400 euros, superant àmpliament el cost de la vida i evidenciant les marcades diferències internes en un mateix barri.