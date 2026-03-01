Mobilitat
Renfe posa a la venda el bitllet combinat a PortAventura World: inclou el viatge i l'entrada
Està a la venda durant tota la temporada d’apertura del resort i ofereix un important descompte respecte a la compra per separat
Els viatgers de Rodalies Renfe disposen dels bitllets combinats a PortAventura Park i PortAventura Park + Ferrari Land, que inclouen el desplaçament d’anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de Catalunya i l’entrada als parcs temàtics.
Els bitllets combinats de Rodalies de Catalunya ofereixen el desplaçament des de qualsevol estació de rodalies fins a PortAventura World, incloent-hi tant el viatge d’anada i de tornada en qualsevol servei de Rodalies de Catalunya, i l’entrada d’un dia als parcs temàtics. Els clients disposen de diferents modalitats per adaptar-se a les seves preferències.
Com arribar-hi
Els usuaris poden fer servir els trens de Rodalies de Catalunya de la línia de Regionals R17 (Barcelona Est. de França – Tarragona - Salou-PortAventura World) a més, la línia RT2 (L’Arboç- Tarragona – Salou-PortAventura World /Cambrils) que connecta l’estació de Salou-PortAventura World amb les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i l’Alt Camp.
L’estació està situada al costat del Resort, i permet l’accés directe a peu als seus parcs temàtics, tant a PortAventura Park així com a Ferrari Land.
Per als clients que arribin en trens d’Alta Velocitat, el Resort temàtic es troba molt pròxim a l’estació de Camp de Tarragona, comptant amb serveis AVE que la connecten en temps de viatge molt competitius amb Aragó, Madrid i Andalusia. Els viatgers també disposen de trens de Llarga Distància per a aquells que procedeixin de l’arc mediterrani.
Compra online i planifica el teu viatge
Aquest bitllet es podrà adquirir a través de les màquines autovenda i online fins el 6 de gener de 2027, data de tancament de la temporada del resort.
El bitllet combinat està a la venda durant tota la temporada d’apertura del resort i ofereix un important descompte respecte a la compra per separat del bitllet de tren i l’entrada als parcs temàtics. Els preus van des de 41,95 euros els adults i des de 37,95 euros pels visitants sènior i júnior.
Els clients que vulguin més informació sobre preus i horaris per planificar la seva visita disposen del número d’atenció al client 900 41 00 41 i el 912 320 320, app de Rodalies, així com als webs