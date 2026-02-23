OCI
El Carnaval dona el tret de sortida a la nova temporada de PortAventura World
Del 27 de febrer al 22 de març els visitants poden gaudir d’espectacles i animació exclusius amb la participació de cinc comparses de Tarragona
PortAventura World ja té data d'obertura per la temporada 2026-2027. Per quart any consecutiu, del 27 de febrer al 22 de març, el parc temàtic viurà el Carnaval i s'omplirà de música i color.
En aquesta edició, s’ha apostat per un nou enfocament creatiu per a les animacions de carrer, vinculat a les diferents àrees de PortAventura Park. Enguany, el parc s'allunya dels típics carnavals venecià i brasiler, per oferir als visitants una experiència diferent que els permet continuar gaudint d’aquesta alegre festa unes setmanes més.
Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy i Torres Jordi són les cinc comparses de Tarragona que protagonitzaran el Carnaval a PortAventura Park. Aquestes sortiran al carrer més de 70 ballarins en diverses passades diàries, les quals estrenaran vestuaris, música i coreografies. A més de desfilar, les comparses actuaran als escenaris de Plaza Yucatán i Penitence Station.
Aquesta proposta es complementa amb una batucada enèrgica, que també compta amb diverses representacions diàries i una actuació prèvia a la ja emblemàtica Desfilada de Carnaval. A més, hi ha actors de carrer caracteritzats per interactuar amb els visitants i es pot gaudir de l’espectacle familiar Carnival Magic Bubble.
De fet, el Carnaval a PortAventura World està dissenyat especialment per al públic familiar, tant per a aquells que prefereixen una experiència més relaxada com per als amants de l’adrenalina. Cal destacar que en aquesta època el resort rep un nombre destacat de visitants locals i també repetidors, gràcies a l’oferta especial d’espectacles que només es pot viure en aquest període de celebració.
PortAventura Park obrirà al públic general els dissabtes i diumenges de 10:30 h a 18:00 h; i en exclusiva per als hostes dels hotels i membres del +PortAventura Club els divendres a la tarda de 16:00 h a 21:00 h.
Amb aquesta programació, PortAventura World reforça el seu posicionament com un dels principals destins d’oci familiar a Europa, apostant per esdeveniments de temporada que enriqueixen l’experiència del visitant i ajuden a la desestacionalització tant del resort com del seu entorn.