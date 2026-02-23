Diari Més

OCI

El Carnaval dona el tret de sortida a la nova temporada de PortAventura World

Del 27 de febrer al 22 de març els visitants poden gaudir d’espectacles i animació exclusius amb la participació de cinc comparses de Tarragona

Espectacle final de la Desfilada de Carnaval a PortAventura World.

Espectacle final de la Desfilada de Carnaval a PortAventura World.PortAventura World

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

PortAventura World ja té data d'obertura per la temporada 2026-2027. Per quart any consecutiu, del 27 de febrer al 22 de març, el parc temàtic viurà el Carnaval i s'omplirà de música i color.

En aquesta edició, s’ha apostat per un nou enfocament creatiu per a les animacions de carrer, vinculat a les diferents àrees de PortAventura Park. Enguany, el parc s'allunya dels típics carnavals venecià i brasiler, per oferir als visitants una experiència diferent que els permet continuar gaudint d’aquesta alegre festa unes setmanes més.

Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy i Torres Jordi són les cinc comparses de Tarragona que protagonitzaran el Carnaval a PortAventura Park. Aquestes sortiran al carrer més de 70 ballarins en diverses passades diàries, les quals estrenaran vestuaris, música i coreografies. A més de desfilar, les comparses actuaran als escenaris de Plaza Yucatán i Penitence Station.

Comparsa de Tarragona actuant a l’escenari de Penitence Station.

Comparsa de Tarragona actuant a l’escenari de Penitence Station.PortAventura World

Aquesta proposta es complementa amb una batucada enèrgica, que també compta amb diverses representacions diàries i una actuació prèvia a la ja emblemàtica Desfilada de Carnaval. A més, hi ha actors de carrer caracteritzats per interactuar amb els visitants i es pot gaudir de l’espectacle familiar Carnival Magic Bubble.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.PortAventura World

De fet, el Carnaval a PortAventura World està dissenyat especialment per al públic familiar, tant per a aquells que prefereixen una experiència més relaxada com per als amants de l’adrenalina. Cal destacar que en aquesta època el resort rep un nombre destacat de visitants locals i també repetidors, gràcies a l’oferta especial d’espectacles que només es pot viure en aquest període de celebració.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.PortAventura World

PortAventura Park obrirà al públic general els dissabtes i diumenges de 10:30 h a 18:00 h; i en exclusiva per als hostes dels hotels i membres del +PortAventura Club els divendres a la tarda de 16:00 h a 21:00 h.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.

Un instant de la Desfilada de Carnaval de PortAventura World.PortAventura World

Amb aquesta programació, PortAventura World reforça el seu posicionament com un dels principals destins d’oci familiar a Europa, apostant per esdeveniments de temporada que enriqueixen l’experiència del visitant i ajuden a la desestacionalització tant del resort com del seu entorn.

tracking