Per què el Dragon Khan no estarà operatiu a l’inici de temporada de PortAventura World?
L’atracció continuarà tancada mentre es completen els treballs de manteniment més importants de la seva història
PortAventura World inicia la temporada 2026 sense que la seva atracció més emblemàtica, el Dragon Khan, estigui operativa, i sense que existeixi una data concreta per a la seva reobertura. L’obertura sí que compta amb la temàtica de Carnaval, que ofereix espectacles i animació amb la participació de cinc comparses de Tarragona, mentre els visitants gaudeixen de la resta de les atraccions del parc.
El tancament temporal de Dragon Khan respon als treballs de manteniment més importants de la història del parc, que van començar el 7 de gener amb el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll. Aquestes intervencions busquen prolongar la vida útil de la muntanya russa sense alterar l’experiència del visitant.
Els treballs impliquen el desmantellament parcial de les vies i columnes, així com tasques de recol·locació. Segons el director de Serveis Tècnics del parc d’atraccions, Sergio Fraile, “amb aquestes millores, l’usuari no notarà cap canvi respecte a l’experiència anterior”, i el retard en la reobertura es deu a la complexitat de l’obra.
Mentrestant, el Shambhala, l’atracció més propera a Dragon Khan, obrirà amb normalitat. Els operaris han aconseguit completar les tasques necessàries perquè funcioni des del primer dia de temporada, evitant que els treballs de Dragon Khan afectin a la resta del parc.
A més, PortAventura continua preparant noves experiències per al 2026, com la zona aquàtica Coral Bay i l’aventura immersiva Makamanu Jungle, que amplien l’oferta familiar i temàtica del resort. El desemborsament a Dragon Khan ascendeix a entre 2,5 i 3 milions d’euros, i a més de la renovació estructural, el parc preveu conservar peces icòniques de la muntanya russa i reciclar components retirats.