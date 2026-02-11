Laboral
Sense avís i per carta: així van saber els 200 treballadors de Tarragona que tancava la seva planta
L’entitat nord-americana planteja un ERO multitudinari i el tancament de dues plantes a Tarragona
Els més de 200 treballadors de les plantes de Valls i Montblanc expliquen que es van assabentar del tancament dels seus centres de treball a través d’una carta i sense explicacions prèvies. L’anunci va arribar el passat 4 de febrer, de forma sobtada, generant desconcert i indignació entre unes plantilles que asseguren no haver rebut cap avís anterior.
Segons denuncien els representants sindicals, la direcció no va convocar reunions informatives ni va obrir un període de diàleg abans de comunicar la decisió. “Volen fer-nos creure que, si la planta va malament, és culpa nostra”, lamenten des del comitè, que atribueix la situació a una mala gestió empresarial.
L’impacte va més enllà dels llocs de treball directes. El tancament posa en risc també empreses auxiliars i proveïdors vinculats a l’activitat industrial al territori. “Ens han dit que diverses empreses també haurien de tancar”, va advertir el president del comitè d’empresa de Valls, Albert Queralt.
L’Ajuntament de Valls va reaccionar convocant un ple extraordinari amb més d’un centenar de treballadors presents. El consistori va aprovar una moció per reclamar la intervenció de la Generalitat i exigir la suspensió de qualsevol decisió irreversible mentre s’exploren alternatives.
Entre les mesures plantejades figura la creació d’una taula de mediació i reindustrialització que permeti buscar un nou inversor que garanteixi la continuïtat de l’activitat. L’alcaldessa, Dolors Farré, va defensar la necessitat d’una “resposta immediata i clara” davant d’un cop que amenaça el teixit econòmic local.
Els treballadors indiquen que la planta va arribar a generar beneficis milionaris i afirmen que encara existeixen interessats en adquirir les instal·lacions. “Venen dies complicats”, assumeixen, a l’espera que les administracions aconsegueixin frenar un tancament que consideren precipitat.