RECONEIXEMENT
Els Reis d’Espanya lliuren a l’alcalde de Tarragona el Premi Nacional de l’Esport
El guardó, concedit pel Consell Superior d’Esports, reconeix Tarragona com la ciutat que més va impulsar la promoció esportiva durant el 2024
L’Ajuntament de Tarragona rebrà aquest dimecres el Premi Nacional de l’Esport atorgat pel Consejo Superior de Deportes (CSD), un reconeixement que distingeix la ciutat com la que més ha contribuït a la promoció de l’activitat esportiva a l’Estat durant l’any 2024. El guardó serà lliurat pels Reis d’Espanya en una cerimònia que tindrà lloc al Palau Reial d’El Pardo, a Madrid, a partir de les 10.30 hores, i serà recollit per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
L'alcalde anirà acompanyat del conseller d'Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, i, durant la cerimònia de lliurament de premis, el consistori tarragoní compartirà protagonisme amb altres guardonats de primer nivell internacional com són la futbolista Aitana Bonmatí, els futbolistes Lamine Yamal i Rodrigo Hernández; i els atletes Maria Pérez i Álvaro Martín.
Aquest premi reconeix el treball de l'Ajuntament de Tarragona pel foment de l'esport, per la intensa activitat esportiva, la implicació del teixit associatiu i l'impacte positiu que ha tingut en la vida social i econòmica de la ciutat al llarg del 2024. Durant aquest any, Tarragona va acollir 56 d’esdeveniments esportius, reunint més de 36.600 esportistes i més de 67.000 acompanyants procedents de diferents punts del territori, de l’Estat espanyol, d'Europa i d'arreu del món. Aquestes cites esportives van generar un impacte econòmic de 9,7 milions d’euros, consolidant Tarragona com a capital esportiva referent en l’acolliment i l’organització d’esdeveniments esportius i en la promoció dels valors de l’esport.
Entre les cites que van omplir el calendari esportiu de l'any 2024 destaquen la Lliga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campionat internacional de patinatge artístic Open Stars Xou, els campionats d'Espanya de tenis taula, la Copa del Món de gimnàstica estètica, la Super Lliga Prop 3X3 Spain, el partit de rugbi de seleccions absolutes, el Campionat internacional de patinatge artístic Open Stars Xou, el primer Trofeu Ciutat de Tarragona de gimnàstica rítmica, la Lliga Nacional i la Lliga Iberdrola infantil de karate i el Circuit 3X3 Pro. Entre molts altres, milers de persones també van tornar a participar en les tradicionals cites esportives tarragonines organitzades per Tarragona Esports com les diverses caminades populars, la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race i la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona.
L’Ajuntament de Tarragona, a través Tarragona Esports, continua treballant per consolidar una política esportiva inclusiva, sostenible i de qualitat, que reforci la cohesió social i la projecció de la ciutat. De fet, les xifres del passat 2025 han superat les de 2024, amb més d'una cinquantena d'esdeveniments que van reunir prop de 4.000 esportistes i més de 67.800 acompanyants, generant un impacte econòmic de més de 13 milions d'euros ala ciutat. I aquest 2026 s'espera tornar a batre rècords amb cites d'alt nivell que arriben per primer cop a la ciutat: El Tour de França, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campionat d'Europa de Triatló 2026 i els Jocs Specials Olympics.